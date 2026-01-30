SportasKitos naujienos

D. Dirksčio kova „UTMA 16" renginyje gali neįvykti

2026 m. sausio 30 d. 20:44
Lrytas.lt
Dominyko Dirksčio kova šeštadienį vyksiančiame „UTMA 16“ renginyje gali ir neįvykti, pranešė organizacijos atstovai kovotojų svėrimo procedūrų metu.
D. Dirksčio oponentas graikas Savvas Kagkelidis svėrime negalėjo dalyvauti dėl sveikatos problemų. Nors sportininkas planuoja kautis, tai, ar įvyks kova, priklausys ne nuo paties atleto.
„Rytoj galutinį sprendimą priims medikai, įvertinę Savvo Kagelidžio būklę – tada bus galutinai aišku, ar įvyks ši dvikova“, – teigė UTMA atstovas spaudai Martynas Nesavas.
Nepaisant to, abu kovotojai atitiko svorio reikalavimus ir bent jau formaliai jų dvikova įvykti gali.
„UTMA 16“ renginys vyks sausio 31 d., šeštadienį, „Twinsbet“ arenoje Vilniuje. Pagrindinių kovų startas – 21:00 val.
Ringe pasirodys ir po ilgos petraukos grįžtantis Sergejus Maslobojevas, o vakarą vainikuos Igno Pauliukevičiaus ir Edvino Šalkovski dvikova.
