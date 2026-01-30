SportasKitos naujienos

Po įspūdingos kovos N. Džokovičius patiesė J. Sinnerį ir iškopė į „Australian Open" finalą

2026 m. sausio 30 d. 17:38
Lrytas.lt
Iki tol dviem pergalėmis, kai jo oponentai pasitraukė dėl traumos, džiaugęsis serbas Novakas Džokovičius (ATP-4) įrodė, kad netgi būdamas 38-erių gali nugalėti geriausius pasaulio tenisininkus.
N. Džokovičius po daugiau nei 4 valandas trukusios kovos 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 įveikė italą Janniką Sinnerį (ATP-2) ir iškopė į „Australian Open“ finalą.
Finale serbo lauks Carloso Alcarazo (ATP-1), kitame pusfinalyje ilgiausiame istorijoje turnyro Australijoje pusfinalyje palaužusio Alexanderį Zverevą (ATP-3), iššūkis.
Aštunfinalio žaisti N. Džokovičiui nereikėjo, nes jo oponentas Jakubas Mensikas (ATP-17) pasitraukė dėl pilvo raumens traumos. Tuo tarpu ketvirtfinalyje serbas buvo ant pralaimėjimo ribos, tačiau atsilikinėjant 4:6, 3:6 trečiajame sete kovą dėl traumos baigė jo varžovas Lorenzo Musetti (ATP-5).
Finalo nugalėtojas susižers 4,15 milijono Australijos dolerių (~2,44 mln. eurų) čekį. Laimėtojui taip pat atiteks 2000 ATP reitingo taškų, finalininkui – 1300.
 
