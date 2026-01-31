D. Dirkstį gaidžiu išvadinęs S. Maslobojevas davė pažadą: „Mes jį sulaužysime“

S.Maslobojevas Vilniuje stojo į kovą prieš Moldovos atstovą Alexandrą Burdują. Pirmajame raunde klaipėdietis siuntė varžovą į vieną nokdauną po kito, kol galiausiai šis atsisakė tęsti kovą dėl patirtos rankos traumos.
„Ką aš galiu pasakyti, kartais žmonės lūžta. Jūs žinote apie ką aš?, – taip S.Maslobojevas priminė, kaip sparingo metu prieš kelis metus sulaužė Dominykui Dirksčiui koją.
Vėliau patyręs kovotojas kalbėdamas apie kitą klaipėdietį nevengė ir niekinančių žodžių.
„Vienas pizdabolas čia irgi kažkada lūžo ir pradėjo verkti „Instagrame“: „uoj, mane muša“. Nu tai palauk, jeigu nenori dabar, nenorėjai sausį, tai ateisi rugsėjį, balandį, kada nori. Ant žemės tave sutrypsime!
Nežinau, kiek čia esančių žmonių yra parašę, bet tikrai didžioji dalis, su prašymu „sulaužyk jį“. Tai mes jį sulaužysime. Žmonės, vardan jūsų, mes jį sulaužysime“, – garsiai palaikomas žiūrovų kalbėjo S.Maslobojevas.
Po akimirkos ringe pasirodė ir pats D.Dirkstys.
„Su visa pagarba. Esi geras kovotojas, bet ateina nauja karta, nauji laikai ir Dievo planas toks, kad aš perimsiu šią karūną. Norite jūs to ar ne. I'm the king. I'm the best. Nokautas ateina. Būm!“, – pareiškė D.Dirkstys, kuris eilinį kartą šeštadienį buvo nušvilptas vilniečių.
Mikrofoną į savo rankas vėl pasiėmė S.Maslobojevas.
„Niekas to gaidžio neklauso, – iš miestiečio pasišaipė „Kuvalda“. – Ačiū jums dar kartą už viską.“
Dominykas DirkstysSergejus Maslobojevaskikboksas
Rodyti daugiau žymių