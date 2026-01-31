SportasKitos naujienos

D. Dirkstys į ringą nusileido tarsi angelas, arenoje aidėjo „gėda” ir švilpimas

2026 m. sausio 31 d. 21:04
Lrytas.lt
Dominykas Dirkstys į „UTMA 16“ ringą nusileido tarsi angelas, laimėjo techniniu nokautu, tačiau sulaukė švilpimo ir žodžių „gėda“.
„UTMA 16“ varžybų dieną paaiškėjus, jog D.Dirkstys negalės kovoti prieš graują Savvą Kagkelidį paskelbė, jog kovos prieš reperį Edgaras Limontas, geriau žinomą kaip „Proflame“.
Jeigu „Proflame“ į ringą žengė su savo daina „WISH“, tai D.Dirkstys priėmė kur kas įdomesnį sprendimą.
Kovotojas veidą paslėpęs po kauke į ringą žengė be muzikos, o arenoje aidėjo švilpimas. Visgi netrukus pasigirdo dar garsesnis švilpimas, kuomet po kauke pasirodė Remigijus Viršila.
Netrukus paskui Monika Šalčiūtė prie arenos žengė kelios merginos, kurios laikė 5 skirtingus D.Dirksčio diržus, o galiausiai pats D.Dirkstys ringe pasirodė nusileidęs nuo arenos lubų prikabintas prie virvių.
Pati kova prasidėjo D.Dirksčio žaidimu. Profesionalus kovotojas bėgiojo po ringą ir vengė kontakto, o „Proflame“ nedrąsiai bandė atakuoti varžovą.
Prabėgus daugiau nei minutei D.Dirkstys pradėjo atlikti pavienius smūgius, tačiau akivaizdžiai žaidė su reperiu. „Proflame“ kovoje jautėsi baimę atakuoti kur kas labiau patyrusį varžovą, o vaizdu nepatenkinti žiūrovai skandavo „gėda“.
Antrajame raunde D.Dirkstys varžovą smūgiais į korpusą 3 kartus pasiuntė į nokdauną ir iškovojo pergalę.
Po pergalės D.Dirkstys buvo nušvilptas Vilniaus publikos.
