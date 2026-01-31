Karolis Dombrovskis Europos biatlono čempionate pranoko net 114 varžovų

34-erių Lietuvos rinktinės veteranas trečiadienį 20 km asmeninėse lenktynėse tarp 129 dalyvių užėmė 25 vietą (šaudymas 0+1+0+1), o penktadienį vykusiame 10 km sprinte pranoko net 114 varžovų bei iškovojo 31 poziciją (1+0).
Praėjusiais metais Europos čempionate K. Dombrovskis liko už pajėgiausiųjų 60-uko, o 2024-aisiais Senojo žemyno pirmenybes biatlonininkas iš Nemenčinės praleido dėl ligos.
„Mes, sportininkai, esame maksimalistai ir visada norime geriau. Bet šį kartą nevarysiu Dievo į medį ir prisipažinsiu, kad esu patenkintas šiais pasirodymais. Džiaugiuosi, kad pavyko užimti geriausias vietas šiame sezone būtent Europos čempionate. Džiugu, kad po 2 metų pertraukos vėl tapau konkurencingas, kad dėl sunkaus darbo ir užsispyrimo pavyko sugrįžti į Europos čempionato lygį, o startai čia įrodė, kad esu vertas vietos olimpinėje rinktinėje. Galbūt šiek tiek nepatinka šaudymo greitis, nes tiek užvakar, tiek šiandien nemažai pralošiau lyderiams šaudykloje. Greitis trasoje yra, darbingumas yra, kentėti galiu ir dėl to džiaugiuosi“, – pirmuosius du startus Europos čempionate įvertino K. Dombrovskis.
Po starto biatlonininkas už puikų slidžių paruošimą dėkojo komandos aptarnaujančiam personalui bei aistringai trasoje palaikiusiai grupelei Lietuvos aistruolių. Šeštadienį K. Dombrovskis dar varžysis persekiojimo lenktynėse, į kurias pateko ir 52 vietą užėmęs Jokūbas Mačkinė (1+0). Tomas Kaukėnas sprinte liko 92-as (0+1), o Darius Dinda – 109-as (1+3).
Čempionu tapo šaudykloje neklydęs prancūzas Damienas Levetas, 9,7 sek. pranokęs norvegą Isaką Leknesą Frey‘ų bei 13,4 sek. – kitą Prancūzijos biatlonininką Gaetaną Paturelį.
Lietuvos rinktinės trenerių sprendimu 3 sėkmingiausiai atrankoje į Milano-Kortinos žaidynes pasirodę biatlonininkai šią savaitę praleido treniruočių stovykloje Italijos aukštikalnėse. Tuo tarpu ketvirtą bilietą iškovojęs K. Dombrovskis privalėjo startuoti Europos čempionate tam, kad būtų sudaryta Lietuvos vyrų estafetės komanda.
Nors tarpusavio kova dėl olimpinio kelialapio truko beveik du mėnesius, iki atrankos pabaigos likus vos vienerioms varžyboms K. Dombrovskį, J. Mačkinę ir T. Kaukėną skyrė vos 0,3 atrankos taško. Tai reiškė, kad norint nugvelbti paskutinįjį kelialapį į Milano-Kortinos žaidynes bet kuriam iš šių sportininkų pakako apkenkti abu komandos draugus penktojo IBU taurės etapo Oserblėje (Slovakija) sprinte.
Tada sėkmingiausiai pasirodė vienu baudos ratu daugiau už kitus lietuvius sukęs K. Dombrovskis, kuris J. Mačkinę pranoko 13,3 sek., o T. Kaukėną – 23,9 sek.
„Visi norėjo, visi stengėsi ir paskutinėse atrankos varžybose visi turėjo šansą atsirinkti. Neslėpsiu, kad atrankos laikotarpis man asmeniškai kėlė įtampą ir nerimą, nors turėjau metodų, kaip save nuraminti. Paskutinis startas Oserblėje psichologiškai buvo labai įtemptas, visa para buvo įtempta, bet pavyko“, – dramatiškas akimirkas prisiminė K. Dombrovskis.
Žaidynės Italijoje nemenčiniečiui bus antrosios karjeroje: sportininkas debiutavo prieš 4 metus Pekine, nors iki patekimo į 2014-ųjų ir 2018-ųjų žaidynes trūko itin nedaug – atrankose jis liko pirmas už brūkšnio.
Beje, būtent Anrtholce, kuriame kitą savaitę prasidės olimpinės žaidynės, K. Dombrovskis yra užfiksavęs du iš trijų savo geriausių karjeros pasiekimų: 2023 metais pasaulio taurės varžybų sprinte jis buvo 27-as, o 2020-ųjų pasaulio čempionato asmeninėse lenktynėse – 30-as.
„Su kokiais lūkesčiais vyksiu į antrąsias žaidynes? Dar norėčiau užbaigti Europos čempionatą ir tik tada pradėti galvoti apie olimpines žaidynes. Nenoriu kažko spėlioti, bet, be abejo, į antrąsias žaidynes važiuosiu su mintimis pagerinti praėjusių žaidynių rezultatus“, – sakė K. Dombrovskis.