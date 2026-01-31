Kritinėje situacijoje nepalūžusi E. Rybakina iškovojo „Australian Open“ titulą

Finale po Kazachstano vėliava žaidžianti rusė per 2 val. 18 min. 6:4, 4:6, 6:4 įveikė Aryną Sabalenką (WTA-1).
Mačą padavinėdama kamuoliukus pradėjo A.Sabalenka ir jau pirmajame geime E.Rybakina sugebėjo laimėti baltarusės padavimus.
Aštuntajame geime E.Rybakina buvo susikurūsi dvi progas grąžinti lygybę pirmajame sete, tačiau po Kazachstano vėliava nuo 2018 metų žaidžianti E.Rybakina apsaugojo savo padavimus ir netrukus laimėjo pirmąjį setą.
Antrojo seto metu A.Sabalenka nebesuteikė nė vienos galimybės varžovei laimėti savo padavimus, o rezultatui esant 5:4 baltarusė sugebėjo sausai laimėti E.Rybakinos padavimų seriją.
Kazachstano atstovės bėdos tęsėsi ir lemiame, trečiajame sete. Jau antrajame geime baltarusė iš vienos galimybės sugebėjo laimėti Kazachstano atstovės padavimų seriją, o sekančiame geime tokiu pat šansu E.Rybakina pasinaudoti nesugebėjo.
Tačiau Elena rankų nenuleido. Ketvirtajame geime tenisininkė dar kartą susikūrė progą laimėti baltarusės padavimus ir šį kartą po A.Sabalenkos kovos pasinaudojo savo proga.
Ritmą pagavusi E.Rybakina sekančiame geime sunkiai, bet apgynė savo padavimus, o septintajame geime sugebėjo dar kartą laimėti baltarusės padavimų seriją.
Svarbiausiuose mačo geimuose E.Rybakina žaidė užtikrintai ir šventė pergalę.
E.Rybakinai tai buvo antras „Grand Slam“ trofėjus. Tenisininkė taip pat yra laimėjusi 2022 metų Vimbldoną.
Tenisininkės buvo susitikusios 2023 metų „Australian Open“ finale. Tuomet 4:6, 6:3, 6:4 pergalę šventė A.Sabalenka.
„Australian Open“ finale A.Sabalenka žaidė ir 2025 metais, tačiau tuomet netikėtai 3:6, 6:2, 5:7 pralaimėjo amerikietei Madison Keys.
„Grand Slam“ turnyruose A.Sabalenka savo sąskaitoje iki šiol turėjo 2023 ir 2024 „Australian Open“ titulus bei 2024 ir 2025 „US Open“.
E.Rybakina susižerė 2000 reitingo taškus ir 4,15 mln. Australijos dolerių.
A.Sabalenka gavo 1300 WTA reitingo taškų ir 2,15 mln. Australijos dolerių.
Aryna SabalenkaTenisasmoterų tenisas
