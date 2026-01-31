Netikėtumas – D. Dirkstys kovos prieš reperį

Dominyko Dirksčio varžovas Savvas Kagkelidis, nors ir įveikė medicininių svėrimų procedūrą penktadienį, tačiau sunkiai susirgo – buvo dedamos visos pastangos tam, kad graikas greitai pasveiktų ir galėtų kovoti, tačiau galiausiai gydytojai leidimo nedavė.
UTMA organizacija linki Savvui sveikatos ir kuo greitesnio pasveikimo – jis dar pasirodys UTMA turnyruose ateityje.
Pats D. Dirkstys rodė didžiulį norą pasirodyti turnyre Vilniuje, o galiausiai pavyko pasiekti tokį susitarimą, kuris visgi leis Dominykui žengti į ringą, tiesa, kiek kitokiu formatu ir taisyklėmis – P4P lyderio nepabūgo Proflame, kuris ir žengs į ringą prieš Dominyką Vilniuje.
Bokso pasaulį puikiai pažįstantis Proflame su Dominyku Dirksčiu susikaus exhibition bokso dvikovoje – trys raundai po tris minutes.
„UTMA 16“ renginys vyks sausio 31 d., šeštadienį, „Twinsbet“ arenoje Vilniuje. Pagrindinių kovų startas – 21:00 val.
Ringe pasirodys ir po ilgos petraukos grįžtantis Sergejus Maslobojevas, o vakarą vainikuos Igno Pauliukevičiaus ir Edvino Šalkovski dvikova.