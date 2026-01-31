SportasKitos naujienos

Netikėtumas – D. Dirkstys kovos prieš reperį

2026 m. sausio 31 d. 15:05
Lrytas.lt
Šeštadienį Vilniuje kraują kaitins UTMA kovos, o netikėtu Dominyko Dirksčio varžovu tapo žinomas Lietuvos reperis Edgaras Limontas, geriau žinomas kaip „Proflame“.
Daugiau nuotraukų (12)
Dominyko Dirksčio varžovas Savvas Kagkelidis, nors ir įveikė medicininių svėrimų procedūrą penktadienį, tačiau sunkiai susirgo – buvo dedamos visos pastangos tam, kad graikas greitai pasveiktų ir galėtų kovoti, tačiau galiausiai gydytojai leidimo nedavė.
UTMA organizacija linki Savvui sveikatos ir kuo greitesnio pasveikimo – jis dar pasirodys UTMA turnyruose ateityje.
Pats D. Dirkstys rodė didžiulį norą pasirodyti turnyre Vilniuje, o galiausiai pavyko pasiekti tokį susitarimą, kuris visgi leis Dominykui žengti į ringą, tiesa, kiek kitokiu formatu ir taisyklėmis – P4P lyderio nepabūgo Proflame, kuris ir žengs į ringą prieš Dominyką Vilniuje.
Bokso pasaulį puikiai pažįstantis Proflame su Dominyku Dirksčiu susikaus exhibition bokso dvikovoje – trys raundai po tris minutes.
„UTMA 16“ renginys vyks sausio 31 d., šeštadienį, „Twinsbet“ arenoje Vilniuje. Pagrindinių kovų startas – 21:00 val.
Ringe pasirodys ir po ilgos petraukos grįžtantis Sergejus Maslobojevas, o vakarą vainikuos Igno Pauliukevičiaus ir Edvino Šalkovski dvikova.
UTMADominykas Dirkstys

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.