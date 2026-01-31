„UTMA 16“ startavo nokautais ir staigmenomis

Iš viso numatyta 12 kovų, o viską vainikuos ilgai laukta Igno Pauliukevičiaus ir Edvino Šalkovskio kova.
Į ringą taip pat žengs ir Sergejus Maslobojevas, o žodžių kišenėje neieškantis Dominkyas Dirkstys šį kartą kovos parodomoje bokso kovoje su reperiu „Proflame“.
Pirmosios dvi kovos nuo 18 val. transliuojamos „YouTube“ platformoje, likusios transliacijos yra rodomos „UTMA“ internetiniame puslapyje.
Prelims kovos prasidės ne anksčiau 19:30 val., o pagrindinės kovos prasidės ne anksčiau 21 val.
Jau Early prelims kovose žiūrovai galėjo mėgautis gražiomis kovomis. Iš pradžių Lietuvoje sportuojanti ukrainietė su UFC patirtimi Alina Martyniuk itin atviroje kovoje nugalėjo vokietę Mitchelle Krumpietz. O sekančioje kovoje Emilijus Kaganovičius per kelias sekundes paguldęs britą Gabrielį Evansą uždaužė gulintį varžovą ir iškovojo pergalę nokautu.
Prelims kovos prasidėjo Vito Karoso įspūdinga pergale. Į bokso kovą Romualdą Augą įvėlęs V.Karosas jau po 30 sekundžių guldė varžovą ant ringo, o pirmajame raunde paleidęs ne vieną galingą smūgį į veidą paliko R.Augą nesiorentuojantį ir iškovojo pergalę techniniu nokautu.
UTMA organizacijoje debiutavęs Modestas Žmuidina pateikė staigmeną. Visą karjerą bokse praleidęs kovotojas per minutę laiko kelis kartus paguldė kikbokso asą Artūrą Brižinską. Teisėjai pastebėjus, jog A.Brižinskas nesugeba stabiliai pastovėti ant ringo nutraukė kovą ir paskelbė M.Žmuidinos pergalę. Tiesa, abu kovotojai sutarė susitikti dar kartą.
Kovų sąrašas:
Early prelims
- Alina Martyniuk – Mitchelle Krumpietz | kikboksas, svorio kategorija iki 57 kg
- Emilijus Kaganovičius – Gabrielis Evansas | MMA, svorio kategorija iki 71 kg
Prelims
- Vitas Karosas – Romualdas Auga| kikboksas, svorio kategorija iki 65 kg
- Artūras Brižinskas – Modestas Žmuidina | kikboksas, svorio kategorija iki 63,5 kg
- Evaldas Balsys – Vakaris Didika | kikboksas, svorio kategorija iki 67 kg
- Dominykas Dirkstys – Edgaras Limontas „Proflame“ | parodomoji bokso kova
Main Card
- Raimondas Krilavičius – Oskaras Buinickas | kikboksas, svorio kategorija iki 77 kg
- Osvaldas Fedorovič – Matas Pultaražinskas | kikboksas, svorio kategorija iki 67 kg
- Naglis Kanišauskas – Ričardas Ozolas | kikboksas, svorio kategorija iki 86 kg
- Mindaugas Narauskas – Ričardas Kulis | kikboksas, svorio kategorija iki 79 kg
- Sergejus Maslobojevas – Alexandras Burduja | kikboksas, svorio kategorija iki 95 kg
- Ignas Pauliukevičius – Edvinas Šalkovski | kikboksas, svorio kategorija iki 93 kg
