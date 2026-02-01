„Besotė“ Danijos rankinio rinktinė užsidėjo trigubą karūną

Danijos vyrų rankinio rinktinė užpernai tapo olimpine čempione, pernai – pasaulio čempione. Tačiau besočiams danams to neužteko. Sekmadienį Herningo arenoje vykusiose Europos pirmenybių finalo rungtynėse 15 tūkstančių sirgalių palaikomi Danijos rankininkai įveikė Vokietijos komandą 34:27 (18:16) ir iškovojo trūkstamą titulą.
Danijos rinktinė Europos čempione tapo trečiąjį kartą, tačiau nuo sekmadienio danams pirmą kartą priklauso visi trys svarbiausi vyrų rankinio titulai. Anksčiau visus tris titulus vienu metu buvo susižėrusi tik Prancūzijos rinktinė.
Šių metų Europos pirmenybių bronzos medaliai iškeliavo į Kroatiją. Šios šalies rinktinė mažajame finale nugalėjo Islandijos komandą 34:33 (17:14).
Finalas
Per paskutines turnyro rungtynes komandos beveik pusę kėlinio žaidė įvartis į įvartį. Tačiau 14-ąją min. teisėjai parodė raudoną kortelę vokiečiui Tomui Kiesleriui ir danai, pasinaudoję nedideliu varžovų sutrikimu, nutolo 10:7. Vokiečiams nereikėjo daug laiko, kad grįžtų į vėžes ir po kelių minučių rezultatas vėl buvo lygus 12:12.
Tačiau Vokietijos rinktinė rezultato nebepersvėrė nei pirmojo kėlinio pabaigoje, nei antrajame kėlinyje. Po pertraukos Danijos rankininkai ilgai pirmavo 2–3 įvarčiais, o nuosprendžiu Vokietijos komandai tapo 57-ąją min. Jannikui Kohlbacheriui parodyta raudona kortelė. Rezultatas tuo metu buvo 31:27.
Kai priešpaskutinę minutę Danijos rankininkai padidino skirtumą 33:27, pergale patikėjo ir jų treneris Nikolajus Jacobsenas. Rūsčios išvaizdos 54 metų danas parodė išraiškingą triumfo gestą, o po kelių sekundžių apsipylė ašaromis.
Užnugaris
Penktadienį per pusfinalio rungtynes danai iniciatyvą perėmė, kai antrojo kėlinio viduryje pagrindinį vartininką Emilį Nielseną pakeitė Kevinas Molleris.
Istorija pasikartojo finale. Tik sekmadienį treneris N.Jacobsenas taip ilgai nelaukė ir K.Molleriui žengti į aikštę nurodė likus kelioms minutėms iki pirmojo kėlinio pabaigos. Kaip tik tuo metu tvirtesnį užnugarį pajautę Danijos rankininkai šiek tiek nutolo nuo varžovų.
Vokietijos klube „Flensburg-Handewitt“ žaidžiančio K.Mollerio žygdarbiai buvo įvertinti geriausio finalo žaidėjo prizu.
Čempionai
Danijos rinktinė Europos pirmenybių finale žaidė penktąjį kartą ir trečiąjį kartą tapo čempione. Danai aukso medalius jau buvo laimėję 2008 ir 2012 metais, o 2014 ir 2024 metais tapo vicečempionais.
Per šių metų Europos pirmenybes Danijai vis dar atstovavo 2012 metų Europos čempionas Rasmusas Lauge.
Be to, Danijos rinktinė keturis kartus iškovojo bronzos medalius. Sekmadienį danai pagal visų spalvų medalių skaičių (devyni) pavijo turnyro rekordininkę Ispaniją (2 aukso, 5 sidabro ir 2 bronzos).
Daugiau kartų negu Danijos rankininkai Europos čempionais tapo tik švedai (penkis) ir prancūzai (keturis).
Danijos rinktinė yra neabejotinai geriausia šių laikų pasaulio komanda. Nuo 2021 metų danai medalius laimėjo visuose aštuoniuose didžiuosiuose turnyruose (olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos pirmenybėse).
Vokietijos rinktinė dukart buvo Europos čempionė (2004 ir 2016 m.), šiais metais antrą kartą tapo žemyno vicečempione ir vieną kartą laimėjo bronzos medalius.
Bronza
Bronzos medalius iškovojo Kroatijos rankininkai. Kroatai mažajame finale nugalėjo Islandijos komandą 34:33 (17:14).
Galutinis rezultatas – apgaulingas. Kroatijos rinktinė visą laiką pirmavo, abiejuose kėliniuose skirtumas daug kartų buvo penki arba šeši įvarčiai, o Islandijos komanda priartėjo tik pačioje pabaigoje. Paskutinėmis sekundėmis islandai net galėjo išlyginti rezultatą, bet tolimas Haukuro Thrastarsono metimas tikslo nepasiekė.
Kroatijos rankininkai medalius iškovojo antrus metus iš eilės – pernai jie tapo pasaulio vicečempionais.
Ant Europos pirmenybių garbės pakylos Kroatijos komanda lipo septintąjį kartą. Kroatai nė sykio netapo žemyno čempionais, bet tris kartus laimėjo sidabrą ir keturis – bronzą.
Geriausieji
Prieš finalo rungtynes buvo paskelbta simbolinė geriausių turnyro rankininkų komanda. Kaip ir tikėtasi, geriausiu Europos pirmenybių žaidėju išrinktas Danijos rinktinės lyderis Mathiasas Gidselis.
Jis taip pat tapo rezultatyviausiu turnyro žaidėju. 26 metų kairiarankis antrosios linijos rankininkas, žaidžiantis Berlyno „Füchse“ klube, per 9 rungtynes įmetė 68 įvarčius. Antras pagal rezultatyvumą buvo kitas danų lyderis Simonas Pytlickas (64 įvarčiai), trečias – portugalas Francisco Costa (61 įvartis).
Į simbolinę komandą pateko vokietis vartininkas Andreasas Wolffas, aikštės žaidėjai danas Simonas Pytlickas, vokietis Johannesas Golla, kroatas Mario Šoštaričius, islandas Gisli Kristjanssonas, norvegas Augustas Pedersenas ir portugalas Francisco Costa. Geriausiu gynėju pripažintas portugalas Salvadoras Salvadoras, geriausiu jaunu rankininku – F.Costa.
Tarp šių metų laureatų yra tik du rankininkai, kurie buvo apdovanoti asmeniniais prizais per praėjusias Europos pirmenybes. Užpernai į geriausiųjų komandą buvo išrinkti M.Gidselis ir A.Wolffas.
Kelialapiai
Europos pirmenybėse rankininkai kovojo ne tik dėl medalių, bet ir dėl kelialapių į 2027 metų pasaulio pirmenybes. Teisę žaisti pasaulio pirmenybėse jau anksčiau gavo šeimininkė Vokietija ir čempionės vardą ginsianti Danija, o Europos pirmenybėse keturis kelialapius iškovojo Kroatija, Islandija, Portugalija ir Švedija.
Kitos Europos komandos turės antrą galimybę. Jos dalyvaus pasaulio pirmenybių atrankos Europos zonos turnyre, kuriame kovos dėl dar dešimties kelialapių. Šiame turnyre varžysis ir Lietuvos rankininkai.
Lietuviai atrankos antrajame etape kovo 18–22 dienomis susitiks su Serbijos komanda. Šio mačo nugalėtojai atrankos trečiajame etape gegužės 13–17 dienomis žais su Vengrijos rinktine.
Europos pirmenybėse vengrai užėmė 10-ąją, serbai – 19-ąją vietą.
Kiti žemynai
Sausio antrojoje pusėje taip pat vyko kitų žemynų pirmenybės.
Afrikos pirmenybių finale Egiptas sutriuškino Tunisą 37:24. Egiptiečiai žemyno čempionais tapo ketvirtąjį kartą iš eilės, o pagal titulų skaičių per visą turnyro istoriją pavijo tunisiečius. Abiejų šalių rinktinės aukso medalius laimėjo po dešimt kartų.
Rungtynėse dėl trečiosios vietos Žaliasis Kyšulys nugalėjo Alžyrą 29:23. Trys prizininkai, Alžyras ir penktąją vietą užėmusi Angola iškovojo kelialapius į pasaulio pirmenybes.
Azijos rankinio viršūnėje perversmą įvykdė Bahreino rinktinė. Nuo praėjusio dešimtmečio vidurio Azijos čempione net šešis kartus paeiliui tapo Kataro komanda, bet šiais metais finale Bahreino rankininkai nugalėjo katariečius 29:26 (po pratęsimo) ir pirmą kartą tapo čempionais.
Rungtynėse dėl trečiosios vietos turnyro šeimininkas Kuveitas įveikė Japoniją 33:32. Keturios stipriausios Azijos pirmenybių komandos kitais metais atstovaus šiam žemynui pasaulio pirmenybėse.
Pietų ir Centrinės Amerikos pirmenybėse šešios komandos žaidė vienu ratu. Aukso medalius laimėjo Argentina, sidabro – čempionės vardą praradusi Brazilija, bronzos – Čilė. Visi trys prizininkai ir ketvirtąją vietą užėmęs Urugvajus iškovojo kelialapius į pasaulio pirmenybes.
Šiaurės Amerikos ir Karibų šalių pirmenybės numatomos gegužės mėnesį. Šio regiono komandos kovos dėl vieno kelialapio į pasaulio pirmenybes. Be to, Tarptautinė rankinio federacija (IHF) skirs du vardinius kvietimus. Vienas iš jų pažadėtas JAV, kuriose vyks 2028 metų vasaros olimpinės žaidynės.
Finalas
Danija – Vokietija 34:27 (18:16).
Danija: Pytlickas 8, Gidselis 7, Hansenas 7, Arnoldsenas 5, Jakobsenas 3, Kirkelokke 2, Hoxeris 1, Saugstrupas 1.
Vokietija: Golla 5, Knorras 5, Grgičius 5, Kosteris 4, Lichtleinas 2, Zerbe 2, Uščinas 2, Semperis 1, Mertensas 1. Raudonos kortelės – Kiesleris, Kohlbacheris.
Geriausias žaidėjas – vartininkas Kevinas Molleris (Danija). 15000 žiūrovų.
Dėl 3 vietos
Kroatija – Islandija 34:33 (17:14). Lučinas 9, Načinovičius 6, Martinovičius 5, D.Mndičius 4 / Magnussonas 12, G.Kristjanssonas 6, Rikhardssonas 5, Elissonas 4. Geriausias žaidėjas – Tinas Lučinas (Kroatija)
Kitas vietas užėmė:
5. Portugalija, 6. Švedija, 7. Prancūzija, 8. Slovėnija, 9. Norvegija, 10. Vengrija, 11. Ispanija, 12. Šveicarija,
13. Farerų Salos, 14. Šiaurės Makedonija, 15. Nyderlandai, 16. Austrija, 17. Čekija, 18. Italija,
19. Serbija, 20. Sakartvelas, 21. Lenkija, 22. Rumunija, 23. Juodkalnija, 24. Ukraina.
https://x.com/EHFEURO/status/2017967755513745521?s=20
https://x.com/EHFEURO/status/2017988683161292849?s=20