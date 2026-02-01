I. Pauliukevičius metė iššūkį Vilniaus publikai: „Ateikite čia kažkuris“

Dvikova turi nemažą priešistorę. Kova turėjo vykti kur kas anksčiau, tačiau įrašant tinklalaidę tarp dviejų kovotojų I.Pauliukevičius smūgiavo E.Šalkovskiui į veidą ir trauma patyręs vilnietis negalėjo žengti į ringą.
Prieš kovą netrūko kovotojų apsižodžiavimų ir įžeidinėjimų vėl, tačiau šįkart buvo apsieita be smūgių.
O smūgių tikrai buvo Vilniuje. Kovotojai visos dvikovos metu keitėsi galybe tikslių smūgiu, tačiau nekrito nei vienas, nei kitas.
Nors pradžioje inicatyvą priklausė ir E.Šalkovski, nuo antrojo raundo tiksliomis kombinacijomis atakavęs kaunietis I.Pauliukevičius pradėjo dominuoti ir pasiekė pergalę 9:10, 10:9, 10:9.
Visą laiką I.Pauliukevičius buvo nušvilpinėjamas, o po kovos supykęs kaunietis kreipėsi į Vilniaus publiką.
„Šaukia visi būū. Smagu buvo. Nepadariau ko norėjau (red. – nepasiekė žadėto nokauto). Būū, kas yra? Kaunas geriau! Ateikite čia kažkuris, ką“, – iš vilniečių šaipėsi I.Pauliukevičius.
Kaunietis taip pat atsiprašė trenerio, jog neišvykdė maksimaliai kovos plano, padėkojo Dominykui Dirksčiui ir metė replika E.Šalkovskiui.
„Neturiu, senį, ką pasakyti. Prapisai, nu“, – žiūrėdamas į vilnietį pareiškė I.Pauliukevičius.
Ringe pasirodęs nugalėtojo treneris Ignas Barysas pritarė savo auklėtiniui, jog Kaunas įrodė, kad yra pranašesnis už Vilnių.
E.Šalkovski po pralaimėjimo varžovui priminė jo kalbas, jog bus pasiektas nokautas.
„Galėjau geriau. Sakė per 10 sekundžių mane išjungs, sudaužys. Tai kur? Kaip jsi mane išjungė? Daviau jam rimčiausią kovą karjeroje. Ačiū visiems, kas mane palaikė“, – po dvikovos kalbėjo E.Šalkovski.