I. Pauliukevičius smogė ir garsiajam „Sparta“ klubui: mėgėjų lygis, „nuplosiu“ visus

Daug priešistorės turėjusioje dvikovoje tarp I.Pauliukevičiaus ir E.Šalkovski žiūrovai galėjo stebėti įspūdingą reginį.
Abu kovotojai visos kovos metu atliko daug gražių kombinacijų ir galingų smūgių ir lyg nepavargstantys liūtai kovojo 3 raundus. Nuo antrojo raundo pilną iniciatyvą turėjęs I.Pauliukevičius teisėjų sprendimu iškovojo pergalę.
Kauniečiui tai buvo penktoji pergalė UTMA iš tiek pat galimų, tačiau pirmoji pasiekta ne nokauto būdu.
Po pergalės paklaustas, kokį įspūdį paliko varžovas iš Vilniaus, I.Pauliukevičius tik nusijuokė ir „Fightersland“ priklausantis kovotojas pasišaipė iš varžovo klubo.
„Jokio įspūdžio, nieko jis gero, nieko gero „Spartos“ klubas... Mes esame geriausias klubas Lietuvoje. Nieko jie nėra gero, nieko jie nemoka. Jie yra mėgėjų klubas. Mes esame profesionalų klubas, todėl jie bus visi sukapoti. Ką duos UTMA, visus iš jų sukaposiu“, – kalbėjo kovos nugalėtojas.
Po kovos E.Šalkovski pareiškė, jog norėtų revanšo prieš I.Pauliukevičių, o šansą vilniečiui suteikiantis kaunietis dar kartą gėlė „Spartai“.
„Taip, aišku, aš su visais, visiems duosiu šansą pralaimėti dar kartą, – su pasitikėjimu kalbėjo Ignas. – Kaip girdime, „Sparta“ visiems pralaimi, visiems nori revanšų, bet, kaip matome, vis tiek pralaimi“
Verta paminėti, jog iki finalinės kovos visi 6 „Sparta Gym“ sportuojantys kovotojai iškovojo pergales ir tik E.Šalkovski patyrė nesėkmę. Tačiau pasitikėjimo savo nestokojantis ir pralaimėti negalintis I.Pauliukevičius pažadėjo, jog jo nesėkmių dar ilgą laiką nebus.
„Kaip ir sakiau kažkada, ką duoda UTMA, tą „nuploju“. Ką duosite, tą „nuplosiu“. Kad ir taškais „nuplosiu“, bet „nuplosiu“, tai bus pas mane bus 10–0. Šitą įsiminkite“, – pažadais dalinosi „Titano“ narys.
Jau nuo žengimo į ringą Vilniuje susirinkusi publika baubė ir švilpė nugalėjusiam I.Pauliukevičiui, o E.Šalkovskį šiltai palaikė.
Po kovos kaunietis pasiūlė jį baubiantiems sirgaliams ateiti į ringą bei šaipėsi iš Vilniaus kovotojų. Paklaustas, kodėl kovotojas turi tokią nemeilę Vilniui, Ignas patikino, jog Vilniaus miestas jam patinka, tačiau dalis žmonių čia jam nepatinka.
„Nėra, kad aš nemyliu Vilniaus. Man patinka Vilnius – gražus miestas. Gal žmonės kai kurie nekokie, kaip E.Šalkovski. „Ryžas lenkas“. Ką aš galiu pasakyti?
Bet šiaip Vilnius man patinka. Man čia patinka būti. Atsikeli ryte – gražus vaizdas. Miestas gražus, viskas labai puikiai, arena puiki, žmonės šaukia būū, irgi labai puiku. Man viskas patinka. Viskas gerai su ta publika. Jie taip galvoja, aš galvoju kitaip. Visko yra, visko bus“, – konferenciją užbaigė vakaro žvaigždė.