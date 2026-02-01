Lyderių dvikovą laimėjusios „Eglės“ rankininkės tolsta nuo persekiotojų

„Eglės“ rankininkės namuose po atkaklios kovos 29:26 (17:14) įveikė antrą vietą užimančią Panevėžio „HC Kova-PSC-RSSG“ komandą ir atsirevanšavo varžovėms už Panevėžyje patirtą vienintelį šio sezono pralaimėjimą. „Kovos“ ekipai tai buvo trečia nesėkmė per 12 rungtynių.
„Vertėmės be keturių žaidėjų, o rungtynėms prasidėjus, traumą patyrė Beatričė Ruseckaitė. Džiugina tai, jog kitos žaidėjos sėkmingai pavadavo negalėjusias žaisti rankininkes. Merginos buvo labai susikaupusios ir kovingos, nes rungtynių išvakarėse mus pasiekė liūdna žinia. Netekome beveik tris dešimtmečius „Eglės“ komandai vadovavusio ir treniravusio Juozo Žalos. Jis paliko labai ryškų įspaudą klubo istorijoje, kai per šį laikotarpį „Eglė“ net 18 kartų tapo Lietuvos čempione. Šią pergalę skiriame Juozui“, – sakė „Eglės“ treneris Karolis Kaladinskas.
Nugalėtojas į priekį vedė net 12 įvarčių pelniusi Silvija Mackonytė, 5 įvarčius prie pergalės pridėjo Dovilė Navikaitė, 4 įvarčius įmetė Gabija Nievaitė, 3 įvarčius surinko Greta Makovskytė. „Eglės“ vartininkė Evita Žilionytė atrėmė net 14 metimų iš 38-ių (37 proc.).
Panevėžio komandai rezultatyviausia LMRL rankininkė Simona Kolosovė pelnė 11 įvarčių, Laura Salamanavičė ir Inesa Verbovik įmetė po 5 įvarčius, Amanda Dzikavičiūtė surinko 4 įvarčius. „Kovos“ vartininkė Amanda Vareikienė atrėmė 15 metimų iš 44-ių (34 proc.).
„Buvo atkaklios rungtynės. Nors susitikimą pradėjome ne taip, kaip norėjome, kovojome iki pat rungtynių pabaigos. Pirmame kėlinyje šlubavo mūsų gynyba ir nesumetėme daug metimų. Nepaisant pralaimėjimo lyderėms, esame patenkintos mūsų užimama vieta. Jeigu prieš sezoną kas nors būtų pasiūlęs, kad po 12 turų turėsime 18 taškų ir būsime antroje vietoje, būtume tikrai sutikę“, – teigė žaidžiančioji „Kovos“ komandos trenerė L. Salamanavičė.
„Turnyrinėje lentelėje Panevėžio komandą lenkiame jau 4 taškais, bet atsipalaiduoti jokiu būdu negalime. Matome, jog varžovės stiprinasi, o rezultatai rodo, kad visos komandos gali laimėti prieš visas. Todėl ir mes turime gerinti savo žaidimą“, – tvirtino per 12 rungtynių 22 taškus surinkusių „Eglės“ rankininkių treneris.
Gan netikėtai baigėsi kitos dvejos LMRL rungtynės.
Penktą vietą užimantis Klaipėdos „Dragūnas“ namuose minimaliu skirtumu 34:33 (18:16) išplėšė pergalę iš trečioje pozicijoje esančio Kauno „Žalgirio“.
Nugalėtojoms Aušra Bagdonė pelnė 12 įvarčių, Dovilė Mižutytė – 7, Greta Vainorytė – 6. „Žalgirio“ komandai Karolina Sparnauskaitė pelnė 10 įvarčių, estė Inga Bušina – 6, Agnė Gudlinkytė – 5.
Keturių pralaimėjimų seriją nutraukė LMRL autsaiderė Vilniaus SM „Sostinės tauras-VHC“ komanda. Vilnietės susitikimą svečiuose su ketvirtą vietą užimančia čempione Kauno r. „Cascada-HC Garliava SM“ ekipa baigė lygiosiomis 24:24 (12:10).
Garliavos komandai Mantė Voskresenskaja pelnė 6 įvarčius, Ugnė Mikutaitytė ir Kamilė Ustilaitė – po 4. Vilniaus ekipai Singrida Kulikovaitė pelnė 8 įvarčius, Rūta Kaušylaitė įmetė 7 įvarčius, Eva Štopaitė surinko 4 įvarčius.
Artimiausią savaitgalį Lietuvos komandos kovos dėl pirmojo šių metų trofėjaus. Vasario 7–8 d. Panevėžyje vyks Lietuvos rankinio federacijos taurės turnyro finalo ketvertas. Šeštadienį vyksiančiame pusfinalyje turnyro šeimininkės „Kovos“ rankininkės susitiks su „Žalgiriu“, o čempionato lyderė „Eglė“ rungtyniaus su „Dragūnu“.
