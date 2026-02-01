Sostinės derbį laimėję „Šviesos“ rankininkai priartėjo prie LRL lyderių

Šįkart savo aikštelėje žaidę Lietuvos čempionato prizininkai iškovojo įtikinamą pergalę 35:28 (17:14).
„Šviesos“ gretose įvarčiais pasižymėjo net dvylika rankininkų. Rezultatyviausiai žaidė Mykolas Lapiniauskas, pelnęs 9 įvarčius, Domantas Ivanauskas įmetė 8 įvarčius, Matas Aukštikalnis prie pergalės pridėjo 4 įvarčius. „Šviesos“ vartininkai Matas Pranckevičius atrėmė 8 metimus iš 22-iejų (36 proc.), Giedrius Morkūnas – 4 iš 14-os (29 proc.).
„Vilniaus“ komandai Mindaugas Urbonas pelnė 6 įvarčius, Martynas Lapinskas – 5, Rolandas Bernatonis – 4.
Per 12 turų 20 taškų iškovoję „Šviesos“ rankininkai atsilikimą nuo LRL lyderio Klaipėdos „Dragūno“ sumažino iki 2 taškų. „Šviesos“ ir „Dragūno“ komandų dar lauks vienas tarpusavio susitikimas priešpaskutiniame LRL reguliariojo sezono ture.
Turnyrinėje lentelėje žemiau besirikiuojančias ir 3–6 vietas užimančias komandas skiria vos 3 taškai.
Trečią vietą išlaikė Alytaus „Varsa-Stronglasas“. Dzūkijos sostinės komanda svečiuose 38:28 (15:15) sutriuškino į šeštą vietą nukritusį Kauno „Granitą-Karį“.
Nugalėtojus į priekį vedė po 10 įvarčių pelnę Vilius Juozaitis ir Manvydas Lazauskas, 5 įvarčius pelnė Nedas Buronko, po 4 įvarčius įmetė Gabrielius Civinskas ir Karolis Grigas.
„Granito-Kario“ komandai rezultatyviausias LRL rankininkas Simas Butkus pelnė 9 įvarčius, po 4 įvarčius įmetė Gustas Rinkevičius, Marius Kairys ir Ugnius Saliamoris.
12 taškų surinkusi „Varsa-Stronglasas“ artimiausias persekiotojas Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ ir „Vilniaus“ komandas lenkia 2 taškais. „Granitas-Karys“ nuo alytiškių atsilieka 3 taškais.
Praėjusio sezono vicečempionai „Pieno žvaigždžių“ rankininkai namuose 32:27 (16:11) nugalėjo lygos autsaiderę Varėnos „Ūlą“.
Varžovams neįveikiama siena tapo „Pieno žvaigždžių“ vartininkas kazachas Ilja Pobočenko, atrėmęs net 19 metimų iš 44-ių (43 proc.). Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Modestas Štarolis, pelnęs 10 įvarčių, Eimantas Špokavičius įmetė 6 įvarčius, Eligijus Tekutis ir Titas Janušonis – po 4.
Per 13 rungtynių 5 taškus surinkusiai ir paskutinę vietą užimančiai „Ūlos“ komandai Matas Daškevičius pelnė 8 įvarčius, Deivas Eidukonis – 7, Rokas Alekšiūnas – 4.
Kitas LRL turas vyks tik vasario 11 d., nes artimiausią savaitgalį vasario 7–8 d. Panevėžyje vyks Lietuvos rankinio federacijos taurės turnyro finalo ketvertas.
