Teniso pasaulis to dar nematė: Australijoje triumfavęs C. Alcarazas užfiksavo dar vieną istorinį pasiekimą

C.Alcarazas finale per 3 val. 2 min. 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 įveikė serbą Novaką Džokovičių (ATP-4)
Mačo pačioje pradžioje nieko nelaukęs iniciatyvą į savo rankas pasiėmė N.Džokovičius. Serba jau ketvirtajame geime susikūrė tris progas laimėti varžovo padavimų seriją. Šansu teniso legenda pasinaudojo, o vėliau užtikrintai laimėjęs savo padavimų serijas ir dar kartą „breikavęs“ varžovą išsiveržė į priekį.
Jaunojo ispano atsako ilgai laukti nereikėjo. Antrąjį setą Carlito pradėjo su bandymu vis dažniau atakuoti serbo kairę pusę ir įgaudamas vis didesnį pasitikėjimą kūrėsi progas laimėti N.Džokovičiaus padavimus ir jomis naudojosi.
Trečiajame sete C.Alcarazas ir vėl buvo geresnis. Nesuteikęs nė vienos galimybes varžovui laimėti savo padavimų seriją reitingo lyderis pats susikūrė net 6 tokius šansus ir pasinaudojęs 2 iš jų atsidūrė per setą nuo istorinės pergalės.
Ketvirtajame sete žiūrovai galėjo mėgautis aukščiausio lygio tenisu ir išskirtine tenisininkų psichologija.
Jau antrajame geime C.Alcarazas turėjo net 6 progas laimėti serbo padavimus, bet nepasidavęs serbas visus kartus laimėjo svarbiausius taškus.
Tuo tarpu ispanas per pirmas 4 savo padavimų serijas pralaimėjo vos 3 taškus, bet penktosios metu į kovą pakilęs N.Džokovičius įgijo progą išsiveržti į priekį. Kaip ir serbas, taip ir C.Alcarazas savo padavimų neatidavė ir kova tęsėsi.
Galiausiai pirmaudamas 6:5 ispanas vėl pradėjo puikiai atsakinėti į N.Džokovičiaus padavimus, susikūrė dvi progas tapti naujuoju Australijos turnyro karaliumi ir pasinaudojo pirmąja jų.
C.Alcarazas tapo jauniausiu visų laikų tenisininkų, kuris savo sąskaitoje turi visus 4 – „Australian Open“, „Roland Garros“, Vimbldono ir „US Open“ „Grand Slam“ titulus. Toks pasiekimas vadinamas Karjeros „Grand Slam“, o juo gali pasigirti tik 8 kiti tenisininkai istorijoje.
Dar praėjusiame amžiuje tai padarė Fredas Perry, Donas Budge‘as, Rodas Laveris, Roy‘us Emersonas, Andre Agassi, o prie jų žinoma prisidėjo Rogeris Federeris, Rafaelis Nadalis ir šiame finale suklupęs N.Džokovičius.
Ispanui tai buvo jau 7-asis „Grand Slam“ trofėjus karjeroje. Tuo tarpu N.Džokovičius išlieka daugiausiai „Grand Slam“ titulų, net 24 turinčiu tenisininku.
C.Alcarazas susižerė 2000 reitingo taškų ir 4,15 mln. Australijos dolerių.
N.Džokovičius gavo 1300 ATP reitingo taškų ir 2,15 mln. Australijos dolerių.
Carlosas AlcarazasNovakas DžokovičiusTenisas
Rodyti daugiau žymių