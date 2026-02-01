UTMA finansų situaciją atskleidęs S. Maslobojevas paaiškino, kodėl E. Šalkovskyje mato jauną save

38-erių klaipėdietis „UTMA 16“ ringe susitiko su Moldovos atstovu Alexandru Burduja. Jau pirmajame raunde „Kuvalda“ siuntė svečią į kelis nokdaunus ir šis prieš antrą raundą dėl traumos atsisakė tęsti kovą.
Lietuvoje kovojančią „Sparta Gym“ žvaigždę galime tikrai ne visados, kadangi įprastai lietuvis kaunasi kitose pasaulinėse organizacijose, turinčiose didesnį prestižą.
Tačiau nuo UTMA atsiradimo daugelis Lietuvos kovotojų džiaugiasi padidėjusiu atlyginimų. O būtent solidžiu uždarbiu priviliotas S.Maslobojevas pareiškė, kad tiek, kiek gauna iš UTMA, anksčiau gimtinėje nėra gavęs.
„Infliacija ir uždarbiai auga. Tiek, kiek šiuo metu uždirbu UTMA, tiek Lietuvoje nebuvau uždirbęs. Tai labai džiugina. Be to, mes matome pačios organizacijos profesionalumą, aukštą lygį, pagal kuriamą šou Lietuva neatsilieka nuo kitų pasaulinių organizacijų. O aš esu matęs visas pagrindines“, – teigė „Kuvalda“.
Tiesa, paprašytas palyginti honorarą, gaunamą iš UTMA su „Glory“ organizacijos S.Maslobojevas neslėpė, kad skirtumas išlieka milžiniškas.
„Galiu sakyti, kad kartais. Nors pinigų visą laiką Lietuvoje būdavo mažiau nei tokiose organizacijose kaip „Glory“, bet būtent dėl jausmo aš čia ir atvažiuoju, nes žinau, kaip žmonės manęs laukia. Aš laukiu jų ir noriu visada pasirodyti prieš savo publiką – tai yra geriausia.
Šiaip įdomiausias dalykas būdavo, kai aš dalyvaudavau „One Championship“ arba „Glory“. „One Championship“ – išvis kažkur Indonezijoje, Malaizijoje. Kovoju ir girdžiu kažkur iš aukščiausios tribūnos: „Kuvalda! Lietuva!“ Ir tu supranti, kad tai yra geriausias jausmas.
Nežinau, ar čia sutapimas, ar jie atkeliavo kartu palaikyti, bet tai atperka viską. Tu supranti, kad kažką sugebi įkvėpti tuo, ką darai. Tas kovotojo kelias tikrai nėra lengvas – turi labai daug ko atsisakyti: visokių pagundų, gyvenimiškų džiaugsmų, švenčių ir taip toliau. Bet tu darai kažką iš visos širdies ir prie to, ką gauni, dar įkvėpi ir kitus. Tai turbūt nuostabiausias dalykas, kuris gali būti“, – kalbėjo kovotojas.
Pagrindinėje vakaro kovoje susitiko „Sparta Gym“ narys ir S.Maslobojevo sparingo partneris Edvinas Šalkovski ir „Titanas Gym“ atstovas Ignas Pauliukevičius.
Pergalę teisėjų sprendimu iškovojo I.Pauliekvičius. Akylai kovą S,Maslobojevas stebėjęs klaipėdietis teigė, jog žiūrėdamas į vaizdą ringe išspaudė ašarą ir paaiškino, kodėl žiūrėdamas į pralaimintį E.Šalkovski mato jauną save.
„Vos ašaros neišspaudžiau, gal net ir išspaudžiau truputį, nes aš žinau ir matau, kad jis gali labiau išspausti. Matau, kad jis vienu momentu „užsiciklino“ ant vieno dalyko ir jo laikėsi
Viskas yra tvarkoje. Pradžioje mano karjeros, kai pradėjau MMA, pirma buvo pergalė, po to – penki pralaimėjimai iš eilės. Vėliau vėl ėjo pergalės, kai padariau savo išvadas ir susitvarkiau su psichologija bei kitais dalykais.
Pradėjau rinkti patirtį ir atėjo žinios. Edvinas priima iššūkius, eina į juos. Toks sportas – kartais laimi, kartais pralaimi, bet aš tikiu, kad, surinkęs tą patirtį ir labiau susidraugavęs su psichologija, jis dar ne kartą mus stebins ir džiugins gražiomis pergalėmis.
Ten visai ne jis buvo. Aš netgi po pirmo raundo, įšokęs į ringą, jam daviau „žuvį“ ir matau, kad jis nėra jis. Jis liko rūbinėje – kūnas atėjo, o jis liko rūbinėje. Bet tai vėlgi patirties stoka.
Dabar mačiau, kad jis priima smūgius, mato, jog jam nieko padaryti negali, bet problema ta, kad jis pats nieko nedaro. Aš į jį žiūriu ir matau save – savo pirmas kovas, kai kovojau ne savo kategorijose: pats 90 kg svėriau, kovojau su 110 kg varžovu. Jis muša iš visų jėgų, daro, bet nieko man nepadaro. Tačiau problema ne tame – aš pats nieko nedariau.
Raonas, mano vidurinysis, irgi pradėjo lankyti kikboksą, sakė, kad irgi bus kikboksininkas. Bet visų pirma svarbiausia kuo būti? Geru žmogumi“, – kalbėjo S.Maslobojevas.
Tuo tarpu pačiam S.Maslobojevui iššūkį nori mesti tiek E.Šalkovskį įveikęs I.Pauliukevičius, tiek Dominykas Dirkstys. „Kuvalda“ ramus – laukia bet kurio iššūkio.
„Tegul meta „pa marskomu“. Aš tai siūliau ir dabar, sausį. Iš pradžių visi sutiko, paskui, kai daviau savo atsakymą ir mes dėl smulkmenų finansinių susitarėme, jie atsisakė. Tegul sutinka ir kovojame – prašom. Aš tik už“, – ramiai kalbėjo S.Maslobojevas.
Sergejus MaslobojevasDominykas DirkstysUTMA
