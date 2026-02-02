Dramatiškame Baltijos tinklinio lygos mūšyje – svarbi šiauliečių pergalė

Prieš savaitę LTF Didžiąją taurę iškovoję Šiaulių tinklininkai pralaimėjo pirmuosius du setus, tačiau tada sugebėjo nepasiduoti ir perimti iniciatyvą. Ši pergalė gali turėti nemažai įtakos, nes abi šios komandos varžosi dėl aukštesnės vietos reguliariajame sezone.
Šeimininkams 15 taškų pelnė Edvinas Vaškelis, po 14 – Artūras Vincėlovičius ir Emilis Bartkus, 11 – Mykolas Suchanekas.
Estijos ekipoje 20 taškų surinko Erikas Kauras, 19 – Madsas Ronessas.
Šiaulių komandos treneris Maris Vensbergs išskyrė šiauliečių charakterį ir gebėjimą susitelkti sunkiausiu momentu.
„Rungtynes pradėjome sunkiai – daugiau nei mėnesį neturėjome tokio lygio rungtynių, o varžovai gynyboje žaidė labai solidžiai.
Pirmuose setuose trūko drąsos, krito daug kamuolių, tačiau svarbiausia – vaikinai rado savyje jėgų susitelkti. Po antro seto kalbėjome, kad turime pradėti žaisti kaip komanda, pasitikėti savimi ir savo sprendimais. Nuo to momento viskas ir pasikeitė“, – sakė treneris.
Pasak M. Vensbergo, itin svarbų vaidmenį suvaidino agresyvesni padavimai ir psichologinis atsparumas lemiamais momentais.
„Penktajame sete darėme klaidų, bet vaikinų jos neišmušė iš vėžių. Tai, kaip penkto seto pabaigoje lemiamus padavimus atliko A. Vincėlovičius, buvo tiesiog fantastika. Mėgavausi vaizdu aikštėje ir komandos kovingumu.
Ši pergalė mums labai svarbi – ji beveik garantuoja ne žemesnę nei ketvirtą vietą ir namų aikštės pranašumą atkrintamosiose varžybose.
Tai buvo mūsų tikslas. Labai smagu paskutinėse reguliaraus sezono rungtynėse namuose pasiekti tokią pergalę ir suteikti saviems sirgaliams teigiamų emocijų. Ačiū už palaikymą“, – pridūrė specialistas iš Latvijos.
Šiaulių klubas su 27 taškais turnyro lentelėje užima ketvirtąją vietą. „Selver-TalTech“ tinklininkai su 29 taškais rikiuojasi treti, tačiau yra žaidę vienu maču daugiau.
Reguliarųjį sezoną „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ užbaigs ateinantį savaitgalį dvejomis rungtynėmis išvykoje – su „Parnu Vorkpalliklubi“ (Estija) ir Rygos „Roberžsardze-RSU“ (Latvija).