Dviračiu šalčiausią pasaulio vietą bandęs pasiekti lenkas rastas negyvas Jakutijos viešbutyje

Adamo Borejko kūnas buvo aptiktas sausio 31 d. Chandigos gyvenvietėje, apie 400 kilometrų į rytus nuo srities sostinės Jakutsko.
Vietos gelbėjimo tarnybos teigimu, visą dieną iš savo viešbučio kambario neišėjęs lenkas buvo rastas apie 17.10 val.
Remiantis vasario 1 d. Jakutijos gelbėjimo tarnybos platformoje „Telegram“ paskelbtu pranešimu, A. Borejko tarnyboje užsiregistravo sausio 24 d.
Vyras planavo dviračiu numinti iš Jakutsko į Oimiakoną, kur žiemą temperatūra gali nukristi žemiau 50 laipsnių Celsijaus.
Bendras maršruto ilgis siekė apie 914 kilometrų. Jo ekspedicija buvo numatyta nuo 2026 m. sausio 25 d. iki vasario 18 d.
Lenko dviračio sekimo duomenys parodė, kad A. Borejko sausio 31 d. apie 20 val. (vietos laiku) įsiregistravo vietiniame viešbutyje. Jis buvo rastas negyvas vos po 21 valandos.
Į įvykio vietą buvo iškviestos tarnybos mirties aplinkybėms ištirti. Pareigūnai preliminarių išvadų nepateikė, tad mirties priežastis kol kas lieka nežinoma.
Pasak „TVP World“, Jakutijos ekspedicija turėjo būti paskutinysis asmeninio A. Borejko ekstremalaus ištvermės dviračių sporto projekto etapas.
2023 m. lenkas pervažiavo Sacharos dykumą ir Aukštojo Atlaso kalnus Maroke, kur temperatūra dažnai perkopia 50 laipsnių karščio.
2024 m. jis dviračiu kirto Indiją iš pietinės dalies į šiaurę, pasiekė Himalajus ir pervažiavo kalnų perėjas, kurių aukštis viršija 5 000 metrų.