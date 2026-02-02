Europos lėkščiasvydžio čempionate – istorinis Lietuvos rinktinės pasiekimas

Pirmenybėse, kurios buvo rengiamos antrąkart istorijoje, viso dalyvavo 36 nacionalinės komandos, o Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo istorinę ketvirtąją vietą. 2022-aisiais Lietuvoje vykusiame Senojo žemyno čempionate lietuviai tuomet buvo 5-ti.
Ričardo Zareckio auklėtiniai turnyrą pradėjo gan lėtai – A grupės pirmąsias dvejas rungtynes prieš Slovakiją (13:17) ir Airiją (12:15) pralaimėjo, tačiau tuomet įsibėgėjo ir iškovojo tris pergales paeiliui prieš Lenkiją (16:12), Belgiją (15:11) ir Ukrainą (14:9).
Grupės etapą lietuviai uždarė nesėkme prieš Austriją (13:14), kas lėmė, jog mūsiškiai pogrupyje liko ketvirti ir pateko į atkrintamąsias.
Ketvirtfinalyje jiems teko galingas varžovas – B grupėje pirmąją vietą užėmę švedai. Visgi, lietuvių susikaupimas ir primestas rungtynių tempas varžovams buvo per didelis ir Lietuva pirmąkart istorijoje pateko į finalo ketvertą, Švedijos rinktinę patiesdami 13:11.
Pusfinalyje R. Zareckis ir kompanija vėl sutiko dar grupėje matytą priešininką – Austriją. Nors nerašytos sporto taisyklės sako, jog tą patį varžovą nugalėti du kartus iš eilės yra ypač sunku, visgi šįkart austrai vėl buvo stipresni, rungtynių gale sužaidę atkarpą 4:0 nugalėjo lietuvius 17:13.
Bronziniame mače pasikartojo panaši situacija – įtampos neatlaikę Lietuvos lėkščiasvydininkai darė nemažai klaidų ir antrąkart turnyre nusileido pasiaukojančiai žaidusiems slovakams 12:14 bei čempionatą paliko be medalių.
Didžiajame finale triumfavo Vokietijos lėkščiasvydininkai, savo kaimynus austrus nugalėję gan lengvai 17:11.
Lietuvos vyrų rinktinę į priekį ant savo pečių tempė brolių Dovydo ir Modesto Gaubų duetas – pirmasis čempionate atliko net 42 rezultatyvius perdavimus ir pats pelnė 10 taškų. Jo brolio sąskaitoje – veidrodinė statistika – 47 taškai ir 2 rezultatyvūs perdavimai.
Kiek prasčiau čempionate sekėsi mišriajai Lietuvos rinktinei – Domanto Kalino auklėtiniai varžėsi A grupėje, kurioje iškovojo vieną pergalę ir užėmė 5-tą vietą. Šansą pakovoti dėl „top8“ turėję lietuviai, deja, bet juo nepasinaudojo ir „crossover“ mače 11:15 nusileido Švedijos komandai.
Apatiniame krepšelyje lietuviai dar sužaidė su turkais, norvegais ir šveicarais ir galutinėje Europos čempionato rikiuotėje liko 12-ti.
Naudingiausias mišrios rinktinės žaidėjas – Marijus Rindokas, turnyro metu surinkęs 8 taškus ir atlikęs 33 rezultatyvius perdavimus. Merginų gretose spindėjo Barbora Kundelytė, sugavusi 13 taškų ir atlikusi 8 tikslius perdavimus į taškų pelnymo zoną.
Mišriajame divizione dominavo Estijos rinktinė, čempionate nepatyrusi nei vieno pralaimėjimo. Moterų pogrupyje stipriausios buvo švedės.