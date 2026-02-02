Kokie rekordai gali būti pagerinti 2026 m. Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse?

Nuspėti, kiek naujų rekordų išvysime 2026-aisiais, sudėtinga, bet keli sportininkai jau dabar yra pasiruošę pasiekti įspūdingų rezultatų – tokių, kuriuos ateityje aplenkti gali būti labai sunku.
Šansas tapti visų laikų tituluočiausiu žiemos olimpiečiu
Tik 29-erių metų amžiaus Norvegijos slidinėjimo žvaigždė Johannes Hosflot Klaebo, jau dabar yra tarp visų laikų geriausiųjų, tačiau ketvirtosios jo žaidynės gali tapti legendos įtvirtinimu. Šiuo metu jo sąskaitoje – septyni olimpiniai medaliai, iš kurių net penki aukso. Milano ir Kortinos žaidynėse J.H. Klaebo yra laikomas favoritu net šešiose rungtyse.
Jei jis iškovotų keturis aukso medalius, taptų daugiausia olimpinių aukso medalių per žiemos žaidynes laimėjusiu sportininku istorijoje. Jei laimėtų penkis, prisijungtų prie plaukiko Michaelo Phelpso – vienintelio sportininko, turinčio bent 10 olimpinių aukso medalių tiek vasaros, tiek žiemos žaidynėse.
Patirtis – jėga! Ar įmanoma laimėti kalnų slidinėjimo auksą būnant 41-erių?
Įkvėpimo šaltinis ir daugybę titulų pelniusi JAV kalnų slidininkė Lindsey Vonn siekia tapti vyriausia kalnų slidinėjimo aukso medalio laimėtoja olimpinių žaidynių istorijoje. Ir tai – po penkerių metų pertraukos nuo profesionalaus sporto.
Gruodžio 12-ąją ji tapo vyriausia sportininke, laimėjusia Pasaulio taurės varžybas, o tai suteikė daug vilčių dėl jos galimybių ir olimpinėje trasoje. Vis dėlto likus vos kelioms dienoms iki žaidynių, Vonn patyrė kelio traumą, todėl dėl jos dalyvavimo tebėra didelis klaustukas...
Ji pati išliko ryžtinga: „Tai labai sunkus smūgis likus savaitei iki olimpiados… bet jei kažką tikrai moku, tai sugrįžti. Mano olimpinė svajonė dar nesibaigė.“ – sakė L. Vonn.
Kova dėl istorinio pasiekimo snieglenčių rungtyje!
Dar nė vienam sportininkui žiemos olimpiadų istorijoje nepavyko tris kartus iš eilės laimėti tos pačios snieglenčių rungties. Tačiau šiemet dėl šio unikalaus rekordo gali varžytis net trys atletės:
Chloe Kim (JAV) – du kartus laimėjo auksą ir šių žaidynių favoritė halfpipe rungtyje;
Ester Ledecka (Čekija) – tarp ryškiausių pretendenčių paralelinio milžiniško slalomo rungtyje;
Anna Gasser (Austrija) – siekia trečiosios pergalės iš eilės Big Air rungtyje.
Kiekviena jų varžosi skirtingoje rungtyje, bet šios žaidynės taps netikėtomis lenktynėmis – kas pirmoji įsirašys į istoriją kaip triskart paeiliui laimėjusi toje pačioje snieglenčių rungtyje?
Visi „Go3“ prenumeratoriai, turintys „HBO Max“, galės tiesiogiai stebėti kiekvieną Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių sporto renginį. Per „HBO Max“ gerbėjai gaus prieigą prie visų sporto šakų ir arenų transliacijų – tai užtikrins, kad nepraleistų nė vienos akimirkos bei rekordo!
Lietuvoje atrinktas olimpinis turinys bus pasiekiamas ir per nacionalinį visuomeninį transliuotoją, kurio LRT televizija taip pat transliuojama per „Go3“. Pasirinkus nacionalinio transliuotojo eterį, žiūrovai galės sekti atidarymo bei uždarymo ceremonijas ir mūsų šalies sportininkų pasirodymus su lietuviškais komentarais.
