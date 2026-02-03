SportasKitos naujienos

D. Dirkstys nauju amplua Rygoje stos į kovą su legendiniu K. Kambala

2026 m. vasario 3 d. 14:45
Lrytas.lt
Vienas geriausių Lietuvos kovotojų Dominykas Dirkstys išbandys save nauju amplua: 24-erių kikboksininkas Rygoje išbandys save trenerio pozicijoje ypatingame sporto vakare.
Rygos „Zelli“ krepšinio komanda organizuoja naujos sporto šakos – faitbolo (angl. fightball) – turnyrą, kuriame dalyvaus ir komanda iš Lietuvos. Vienas jos trenerių bus būtent D. Dirkstys. Tuo tarpu vienas iš trijų kitų komandų trenerių – legendinis Latvijos krepšininkas Kasparas Kambala, treniruosiantis „Taigar Wrestling“ ekipą.
Faitbolas – nauja sporto šaka, kuriame taškai pelnomi kaip krepšinyje, t.y. metant kamuolį į krepšį, tačiau judama be kamuolio varymo, o kartu yra įterpiami regbio bei kovinio sporto veiksmai.
Renginys, kurio metu vėliau vyks ir įprastinio krepšinio varžybos tarp „Zelli“ ir Talino „Kalev/Cramo“ komandų, bus organizuojamas šeštadienį, vasario 7-ąją, Rygoje.
Praėjusį savaitgalį praūžusiame „UTMA 16“ renginyje D. Dirkstys varžovui iš Graikijos negalint kovoti dėl ligos surengė parodomąją kovą su reperiu Edgaru Limontu, žinomu „Proflame“ slapyvardžiu.
Kovą techniniu nokautu laimėjo D. Dirkstys, tačiau vakaro metu susilaukė švilpimo ir šūksnių „gėda“, kai kovoje vengė aktyvesnių veiksmų prieš žymiai mažiau patyrusį oponentą.
Dominykas DirkstysKasparas Kambala

