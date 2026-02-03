SportasKitos naujienos

Lietuvos rinktinės rungtynėse – įspūdingas atletiškumas: epizodas žaibiškai plinta internete

2026 m. vasario 3 d. 07:31
Lrytas.lt
Europos uždarų patalpų lėkščiasvydžio čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo istorinę ketvirtą vietą, o epizodas kovoje dėl trečiosios vietos su Slovakijos rinktine nuaidėjo per visą pasaulį.
Rezultatui esant 10:9 Slovakijos naudai, slovakas Filipas Molnaras pademonstravo įspūdingą atletiškumą ir lėkštę pagavo ore bei nežiūrėdamas ją pasiuntė komandos draugui į priešingą aikštelės pusę, visa tai padarydamas kybodamas ore.
Epizodas greitai išplito internete ir šiuo metu turi daugiau nei 2 milijonus peržiūrų „Instagram“ platformoje, kai įprastinės šio ne itin gerai visuomenei pažįstamo sporto epizodų video iškarpos renka po 10-20 tūkstančių peržiūrų.
Čempionate iš viso dalyvavo 36 nacionalinės komandos, o lietuvių pasiekta ketvirta vieta – geriausia istorijoje.
Rinktinę į priekį ant savo pečių tempė brolių Dovydo ir Modesto Gaubų duetas: pirmasis čempionate atliko net 42 rezultatyvius perdavimus ir pats pelnė 10 taškų, o jo brolio sąskaitoje – veidrodinė statistika: 47 taškai ir 2 rezultatyvūs perdavimai.
