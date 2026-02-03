Nutarta, kas neš Lietuvos vėliavą olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje

„Mes žinome koks buvo ilgas ir sunkus kelias iki olimpinių žaidynių Sauliui Ambrulevičiui ir Allison Reed. Pagaliau jų svajonė pasirodyti kartu ant olimpinio ledo išsipildys. Jau yra įprasta, kad šalies vėliavą olimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo ceremonijose neša sportininkas ir sportininkė, tad nusprendėme patikėti šią garbę šiai mūsų dailiojo čiuožimo porai.
Didžiuojamės kiekvienu rinktinės nariu – turėsime mūsų šaliai rekordinę 17 sportininkų komandą, kurie savo darbu ir atkaklumu parodė, kad kryptingas pasirengimas ir profesionalumas leidžia siekti aukščiausių tikslų“, – sakė olimpinė čempionė, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
„Nešti Lietuvos vėliavą olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje visos delegacijos, visos olimpinės rinktinės vardu mums yra didžiulė garbė. Buvo smagu išgirsti tokias naujienas, ypatingai po tokios ilgos kelionės iš Kanados. Smagus siurprizas, džiaugiamės, kad gausime tokią garbę“, – sakė S. Ambrulevičius.
„Labai laiminga esu, tai yra didžiulė garbė, džiaugiuosi, kad turėsime tokią galimybę“, – lietuviškai kalbėdama džiaugsmo neslėpė A. Reed.
Ant Milano olimpinio ledo dailiojo čiuožimo pora žengs vasario 9 dieną 20:20 val. Lietuvos laiku, jų lauks ritminė programa.
S. Ambrulevičiui tai bus olimpinis debiutas, o jo partnerė A. Reed olimpinio starto buvo sulaukusi 2010 m. Vankuverio žiemos olimpinėse žaidynėse, kai būdama 15-os šokiuose ant ledo atstovavo Sakartvelui.
2017-ųjų pavasarį kartu pradėję šokti jie ir iki dabar kuria savo istoriją. Geriausia Lietuvos šokių ant ledo pora 2024-aisiais metais Kaune vykusiame Europos čempionate po 18 metų pertraukos Lietuvai iškovojo bronzos medalius.
Prieš ketverius metus Pekino žiemos olimpinėse jie jau stovėjo kartu ant olimpinio slenksčio, Lietuvai iškovoję kelialapį. Tačiau A. Reed dar nebuvo suteikta Lietuvos pilietybė, tad teko užleisti vietą kitai porai Deividui Kizalai ir Paulinai Ramanauskaitei.
2024-ųjų pabaigoje už aukštus sportinius pasiekimus Lietuvai A. Reed buvo suteikta šalies pilietybė. Atranka į Milaną nebuvo lengva, 2025-ųjų pasaulio čempionatas Bostone Lietuvos dailiojo čiuožimo pažiboms nebuvo sėkmingas – A. Reed krito per ritminę programą ir kova dėl vietos olimpinėse žaidynėse nusikėlė. Tačiau rugsėjį Pekine jie sėkmingai užsitikrino kelialapį.
Antradienį per pietus mūsų dailiojo čiuožimo pora atvyko į Milano olimpinį kaimelį.
„Atvykę į Milano olimpinį kaimelį iš Misijos vadovų gavome simbolinius Olimpiečio ženklelius, mums, kaip būsimiems vėliavnešiams, įteikė ir Lietuvos trispalves. Tik dabar gavome ir savo lagaminus su Lietuvos olimpinės rinktinės apranga, tai pradėjome apžiūrinėti aprangas. Olimpiniame kaimelyje puikios nuotaikos, labai daug draugų sutikome, tų, kurių nepažįstame irgi visi labai šilti“, – pirmaisiais įspūdžiais atvykus į Milano olimpinį kaimelį dalijosi S. Ambrulevičius.
Lietuvai atstovaus 17 sportininkų. Tai yra didžiausia iki šiol Lietuvos komanda žiemos olimpinėse žaidynėse – prieš tai rekordas buvo 13 mūsų sportininkų 2022 m. Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse.
Į Italiją atstovauti Lietuvai vyksta 8 biatlonininkai, 6 Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos sportininkai: 4 lygumų slidininkai, 2 kalnų slidininkai, 3 dailiojo čiuožimo atstovai – ledo šokėjų pora ir solistė.