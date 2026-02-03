Paaiškėjo Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionai

Šeštadienį vykusiose sprinto varžybose moterų elito grupėje pirmą kartą karjeroje čempione tapo „Sostinės sporto centro“ atstovė Saulė Traubaitė, kuri 2,8 km trasą su 16 kontrolinių punktų įveikė per 17 min. 31 sek. ir 33 sekundėmis aplenkė antroje vietoje likusią komandos draugę Margaritą Dienytę. Bronzos medalį iškovojo „S-Sporto“ klubo sportininkė Gabrielė Andrašiūnienė, kuri trasą įveikė per 20 min. 25 sek.
„Pirmą kartą laimėjau čempionatą elito grupėje. Trasoje sekėsi gan gerai, nors buvo techniškai sudėtinga trasa su tankiu vėžiu tinklu. Padariau vos kelias smulkias klaidas trasos pradžioje bei pačioje pabaigoje pasirinkau neteisingą variantą. Mano stiprioji pusė – techniški nusileidimai, kurių šiandien trasoje buvo net keletas, tad turėjau pranašumą“, – po finišo įspūdžiais dalijosi pirmą aukso medalį savo karjeroje iškovojusi S. Traubaitė.
Vyrų elito grupėje Kasparas Šulčys atstovaujantis „Perkūno“ klubui 3.
2 km trasą su 17 kontrolinių punktų įveikė per 17 min. 43 sek. ir tapo Lietuvos čempionu. Sidabro medalį iškovojo „Telšių“ komandos orientacininkas Regimantas Kavaliauskas, kuris trasą slydo 18 min. 31 sek. Trečioje vietoje likęs „S-Sporto“ ekipos atstovas Andrej Gerasimov sidabro medalio laimėtojui nusileido 54 sek.
„Trasa buvo techniškai labai sudėtinga. Vėžių tinklas buvo tankus, tad reikėjo atidžiai orientuotis. Klaidų nepadariau, pavyko susiorientuoti. Įveikiau trasą taip, kaip buvau susiplanavęs. Esu labai patenkintas“, – po finišo komentavo K. Šulčys.
Antrąją varžybų dieną orientacininkų laukė daugiausiai intrigos ir emocijų turinčios estafečių varžybos.
Vyrų elito grupėje čempionai paaiškėjo tik pačioje trasos pabaigoje. Vilniečiai iš „Perkūno“ klubo - Algirdas Dienys, Nerijus Šulčys, K. Šulčys trijų etapų trasą įveikė per 1 val. 58 min. 08 sek. ir antroje vietoje likusius „S-Sporto“ orientacininkus aplenkė tik 48 sek. Bronzos medaliais pasidabino „Telšių“ ekipos atstovai.
„Tikslas buvo pavyti lyderiaujančią komandą, nes labai norėjau ketvirtojo aukso medalio. Pavyko aplenkti priešininką pačioje trasos pabaigoje, tad labai džiaugiuosi“, – finiše džiaugsmo neslėpė visus keturis aukso medalius šiame sezone iškovojęs K. Šulčys.
Moterų elito grupėje čempionėmis tapo taip pat „Perkūno" komandos atstovės - Algirda Mickuvienė, Jolanta Šulčienė, M. Dienytė, kurios trasą įveikė per 1 val. 51 min. 48 sek. Antrąją vietą iškovojusios „Fortūnos" klubo sportininkės nuo čempionių atsiliko 6 min. 52 sek. Bronzos medalius iškovojo „S-Sporto“ orientacininkės.
Kartu su čempionatu šeštadienio vakarą Vilniuje buvo surengti ir Lietuvos orientavimosi sporto federacijos geriausiųjų 2025 m. sportininkų apdovanojimai. Prizines vietas pasaulio bei Europos čempionatuose iškovojusiems sportininkams ir jų treneriams įteikti simboliniai premijų čekiai, pirmą kartą istorijoje įteiktas „Fair Play“ apdovanojimas bei išdalinta net 11 nominacijų. Geriausiu 2025 m. orientacininku pripažintas Jonas Maišelis, kuris Vilniuje vykusiame Europos čempionate iškovojo net 4 medalius, o geriausia sportininke išrinkta Irmantė Aleliūnaitė, praėjusiais metais tapusi pasaulio bei Europos jaunimo čempione.
Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis rinktinė jau šį trečiadienį išvyksta į Švediją, kur vyks antrasis pasaulio taurės etapas bei pasaulio jaunimo čempionatas. Sezoną orientacininkai užbaigs kovo mėnesį Japonijoje vyksiančiame pasaulio čempionate.