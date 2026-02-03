Sidabrinis parasnieglentininko Rapolo Micevičiaus pareiškimas – medalis pasaulio taurės varžybose

Paskutinėse snieglenčių kroso šio sezono varžybose – pasaulio taurės etape Kanadoje – sportininkų oras nelepino.
Trasą dengė aklinas rūkas, nieko nesimatė. Pasak dalies kojos neturinčio ir LL2 negalios klasėje besivaržančio R. Micevičiaus, net buvo manoma, jog bus atšaukti paskutinės dienos startai. Tačiau rūkui kiek išsisklaidžius, varžybos vis dėlto vyko.
„Nors varžybų sąlygos vis tiek buvo nepavydėtinos. Taip pat trasa buvo minkšta, lėta. Kvalifikacijoje nukritau, tad vėliau turėjau startuoti iš ketvirtų vartų – tai prasčiausias variantas, nes jie yra toliausiai nuo pirmojo posūkio. Reikėjo rimtai pakovoti, kad galėčiau tęsti pasirodymą ir patekčiau į finalą.
Galiausiai pavyko aplenkti varžovus ir iškovoti antrąją vietą. Esu dėl to labai laimingas. Pasaulio taurės varžybose tenka kovoti su geriausiais atletais. Šis medalis – rimtas pareiškimas. Po finišo sulaukiau labai didelio kitų sportininkų palaikymo“, – pasakoja parasnieglentininkas R. Micevičius.
Tačiau streso buvo ne tik dėl oro sąlygų ir trasos. Jau kirtus finišo liniją ir besidžiaugiant sidabriniu pasirodymu, Lietuvos sportininkas sulaukė netikėtos žinutės iš organizatorių. Tad, džiaugsmą teko kiek numalšinti ir tiesiog laukti.
„Kai pričiuožiau finišą, iškėliau rankas ir pradėjau džiaugtis, jog pasaulio taurės varžybose užėmiau antrąją vietą. Tačiau teko 10 min. palaukti iki rezultatų patvirtinimo. Galiausiai po vaizdo peržiūros viskas išsisprendė ir mano užimta vieta nepasikeitė“, – teigia Lietuvos paralimpinė viltis.
Primename, jog Milano ir Kortinos žiemos paralimpinės žaidynės vyks kovo 6–15 d. Čia lietuvis varžysis dviejose rungtyse – kovo 7 d. mūsiškis startuos snieglenčių kroso, o kovo 14 d. – pakalnių slalomo rungtyse. Iki šio istorinio debiuto R. Micevičiaus dar laukia varžybos JAV.
„Tai yra puikus Rapolo pasiekimas. Žiemos paralimpinės žaidynės nenumaldomai artėja, o mūsų snieglentininkas kiekvienose varžybose vis gerina savo rezultatus – per trejus metus dėl didžiulio Rapolo atsidavimo padaryta milžiniška pažanga, o tokie aukšti rezultatai prieš žaidynes rodo, kad sportininkas yra gerai pasiruošęs.
Antroji vieta pasaulio taurės varžybose – aukščiausia Lietuvos istorijoje žiemos paralimpiniame sporte užimta pozicija. Taigi, Rapolas kuria istoriją. Tikimės, kad jo sėkmės istorija įkvėps žmones, turinčius negalią drąsiau rinktis ir žiemos sportą“, – teigia Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė, Lietuvos misijos paralimpinėse žaidynėse vadovė Asta Narmontė.