Sostų neužleido – geriausiais rankininkais vėl išrinkti K. Antanavičius ir A. Arciševskaja

Geriausiais 2025 m. Lietuvos rankininkais išrinkti Karolis Antanavičius ir Aušra Arciševskaja.
Ketvirtus metus iš eilės ir jau penktą kartą karjeroje geriausia Lietuvos rankininke išrinkta A. Arciševskaja tapo šalies rekordininke. Rekordininko dominavimą pernai nutraukęs K. Antanavičius geriausiu Lietuvos rankininku tapo antrus metus iš paeiliui.
28 m. Karolis Antanavičius praėjusiais metais buvo rezultatyviausias Lietuvos rinktinės gretose, Europos čempionato atrankos turnyre per 4 rungtynes pelnęs 24 įvarčius.
Susitikimuose su estais ir makedonais K. Antanavičius įmetė net po 8 įvarčius. Hardo „Alpla“ klubo gretose lietuvis tapo Austrijos vicečempionu ir buvo išrinktas į simbolinę Austrijos lygos rinktinę, o šį sezoną persikėlė į stipriausiu Europoje laikomą Vokietijos čempionatą ir sėkmingai debiutavo „Minden“ klubo gretose.
„Smagu, kai kiti pastebi ir įvertina tavo pastangas ir įdėtą darbą. Kažkiek nustebau, kad esu išrinktas antrus metus iš eilės. Labai neakcentuoju rinkimų, bet tikrai yra labai smagu, kai sulauki pripažinimo. Šiuose rinkimuose konkuruoji su rinktinės draugais, tai tuo pačiu palaikai ir kiekvieną kitą komandos draugą.
Kad tik tokios konkurencijos būtų daugiau, kad kuo daugiau lietuvių žaistų aukščiausiame lygyje ir būtų sveiki. Tuo geriau bus visam Lietuvos rankiniui, – sakė iš Utenos kilęs K. Antanavičius. – Asmeniškai man praėję metai rinktinėje buvo neblogi.
Didėjo mano vaidmuo tiek puolime, tiek gynyboje, pelniau gan daug įvarčių ir jaučiuosi dar labiau patobulėjęs. Aišku, labai gaila, kad likome per mažą žingsnelį nuo Europos čempionato.
Didžiulis apmaudas, kai lieki pirmas už brūkšnio. Tai yra daug skaudžiau negu likti penktam ar dešimtam už brūkšnio. Klubiniame rankinyje pavyko žengti didelį žingsnį į priekį. Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę žaisti Vokietijos „Bundesliga“ čempionate, kuris, mano nuomone, yra stipriausias Europoje.“
Geriausio šalies rankininko rinkimuose K. Antanavičius surinko 38,5 proc. visuomenės, ekspertų ir LRF narių balsų.
Antrą vietą užėmė 18,2 proc. balsų gavęs Lietuvos rinktinės kapitonas Gerdas Babarskas. 31 metų pagrindinis rinktinės ir „Bergischer“ klubo gynybos ramstis praėjusį sezoną užtikrintai laimėjo antrąją Vokietijos lygą ir šį sezoną debiutavo „Bundesliga“ čempionate bei pateko į Vokietijos taurės turnyro finalo ketvertą.
Trečią vietą rinkimuose užėmė 12,9 proc. balsų surinkęs Aidenas Malašinskas. Net šešis kartus (2016–2018 ir 2021–2023 m.) geriausiu šalies rankininku išrinktas 39 metų A. Malašinskas praėjusiais metais buvo rezultatyviausių Lietuvos rinktinės žaidėjų trejete.
Praėjusį sezoną įžaidėjas tapo Rumunijos čempionato prizininku ir jau antrą sezoną iš eilės Rumunijos lygoje atlieka daugiausia rezultatyvių perdavimų.
Geriausia Lietuvos rankininke jau penktą kartą karjeroje išrinkta vilnietė Aušra Arciševskaja tapo daugiausia šių titulų turinčia šalies rankininke. Iki tol A. Arciševskaja rekordą dalijosi su keturis kartus (2009, 2011, 2012 ir 2014 m.) geriausia tapusia Laima Bernatavičiūte.
24 metų Lietuvos rinktinės kapitonė praėjusiais metais nacionalinėje komandoje buvo antra pagal rezultatyvumą. Petrakavo „Piotrcovia“ klubo gretose praėjusį sezoną žaidusi A. Arciševskaja Lenkijos čempionate pelnė net 112 įvarčių ir tarp rezultatyviausių lygos rankininkių buvo 12-a.
Šį sezoną lietuvė perėjo į Lenkijos čempionato prizininkės „Gminy Kobierzyce“ komandos gretas ir EHF Europos taurės turnyre pateko į aštuntfinalį.
„Kiekvienas laimėjimas yra smagus, bet šiek tiek nustebino rezultatas, nes Lietuvos rinktinėje turime kylančias žvaigždes.
Tikrai nebūtų gaila, jeigu prizą būtų gavusi kita komandos draugė, nes toks įvertinimas jaunai rankininkei suteikia labai daug motyvacijos. Iš vienos pusės yra smagu tapti geriausia, bet ir esu nustebusi, nes galvojau, kad šiais metais nugalėtoja keisis, – sakė tik nedideliu skirtumu artimiausią persekiotoją aplenkusi A. Arciševskaja. – Lietuvos moterų rinktinei metai buvo tikrai neblogi.
Sėkmingai įveikėme pirmą Europos čempionato atrankos etapą, o pasaulio čempionato atrankoje pritrūko vos vieno žingsnio iki finalinio etapo. Rinktinėje vyko kartų kaita ir iš ekspertų pusės nesijautė daug optimizmo, kad rezultatai bus geri.
Bet naujo trenerio suburtas jaunimas parodė, kad jaunos žaidėjos nėra blogiau už patyrusias. Augam su kiekvienomis rungtynėmis, jaunos rankininkės tobulėja, išvažiuoja į užsienio klubus, todėl tikimės dar geresnių rezultatų jau artimiausioje ateityje.“
Geriausios rankininkės rinkimuose A. Arciševskaja surinko 27,19 proc. balsų ir artimiausią persekiotoją aplenkė mažiau nei 3 proc.
Antrą vietą užėmė 24,44 proc. balsų gavusi Gabija Pilikauskaitė. 19-etė pernai buvo rezultatyviausia Lietuvos rinktinės rankininkė. Praėjusį sezoną G. Pilikauskaitė jau trečią kartą iš eilės tapo rezultatyviausia Lietuvos moterų rankinio lygos žaidėja ir buvo išrinkta į naudingiausių LMRL rankininkių trejetuką bei simbolinę rinktinę. Su Vilniaus „Eglės“ komanda vilnietė tapo Lietuvos vicečempione bei laimėjo LRF taurę, o šį sezoną pradėjo legionierės karjerą Lenkijos „Sosnica Gliwice“ klube.
Trečią vietą užėmė 13,8 proc. balsų surinkusi Evita Žilionytė. 28 metų pagrindinė Lietuvos rinktinės vartininkė tapo neįveikiama siena lemiamose Europos čempionato pirmojo atrankos etapo rungtynėse bei daug prisidėjo prie pergalės atsakomosiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse. Su „Eglės“ komanda E. Žilionytė tapo Lietuvos vicečempione ir buvo pripažinta geriausia LMRL vartininke.
Geriausiais jaunais Lietuvos rankininkais užtikrinta persvara tapo 19-ečiai Paulius Čėsna ir G. Pilikauskaitė.
Jau trečius metus iš eilės geriausia jaunąja Lietuvos rankininke išrinkta Gabija Pilikauskaitė 2025 m. Europos jaunimo U19 elito čempionate pelnė net 83 įvarčius ir tapo rezultatyviausia rankininke, artimiausias persekiotojas aplenkusi net 19 įvarčių.
Geriausios jaunosios Lietuvos rankininkės rinkimuose G. Pilikauskaitė surinko net 46,13 proc. balsų.
Antrą vietą (18,57 proc. balsų) užėmė Altėja Ustilaitė. 15-etė pernai atstovavo net trims Lietuvos rinktinėms – suaugusiųjų rinktinei Europos čempionato atrankos turnyre bei jaunimo U19 ir jaunių U17 rinktinėms Europos čempionato elito divizionuose. Europos U17 čempionate pelnė 70 įvarčių ir buvo antra pagal rezultatyvumą tarp visų čempionato žaidėjų.
Trečią vietą užėmė Mantė Žvilauskaitė (12,57 proc. balsų). 19-etė Europos jaunimo U19 čempionate pelnė 20 įvarčių ir Lietuvos rinktinėje buvo ketvirta pagal rezultatyvumą. „Dragūno“ komandos gretose buvo viena rezultatyviausių LRF taurės turnyro finalo ketverte ir padėjo uostamiesčio komandai pirmą kartą istorijoje patekti į finalą.
42,57 proc. balsų gavęs ir antrus metus iš eilės geriausiu jaunuoju Lietuvos rankininku tapęs Paulius Čėsna jaunimo U19 „European Open“ čempionate pelnė 23 įvarčius ir pateko į rezultatyviausių turnyro žaidėjų dešimtuką.
19-etis sėkmingai įsiliejo ir į Lietuvos vyrų rinktinės žaidimą, Europos čempionato atrankos turnyre pelnęs 9 įvarčius. Su Klaipėdos „Dragūno“ komanda P. Čėsna tapo Lietuvos čempionu ir buvo išrinktas į simbolinę LRL rinktinę.
Antrą vietą tarp jaunųjų rankininkų užėmė Tomas Boguševičius (15,46 proc. balsų). 19-etis pernai debiutavo Lietuvos vyrų rinktinėje ir iš Lietuvos Pirmos lygos „Garliavos“ komandos vasarą perėjo į aukščiausios Prancūzijos lygos „Istres“ klubą.
Trečią vietą užėmė Simas Butkus (12,23 proc. balsų). 18-etis debiutavo Lietuvos vyrų rinktinėje Baltijos jūros šalių taurės turnyre ir buvo kviečiamas į rinktinės treniruočių stovyklas Europos čempionato atrankos turnyre, o Lietuvos jaunimo rinktinėje „European Open“ čempionate buvo antras pagal rezultatyvumą. Kauno „Granito-Kario“ komandos įžaidėjas yra rezultatyviausias šio sezono Lietuvos čempionato rankininkas, o praėjusį sezoną LRL debiutantas tarp rezultatyviausiųjų užėmė 3 vietą.
Antrus metus iš eilės surengti ir geriausių vyrų bei moterų komandų trenerių rinkimai. Jie klostėsi labai atkakliai ir nugalėtojus lėmė mažiau nei 1 proc. balsų.
Geriausiu vyrų komandos treneriu antrus metus iš eilės išrinktas 54 metų Gintaras Savukynas.
Vyriausiojo Lietuvos rinktinės trenerio vedami mūsų šalies rankininkai 2025 m. pradėjo dvejomis triuškinančiomis pergalėmis prieš estus ir buvo labai arti kelialapio į Europos čempionatą. Lietuviai liko pirmi už brūkšnio nuo vietos finaliniame etape.
G. Savukynas treniravo ir Lietuvos jaunimo U19 rinktinę, užėmusią 9 vietą „European Open“ čempionate.
35,64 proc. balsų surinkęs G. Savukynas vos 0,66 proc. aplenkė antroje vietoje likusį asistentą rinktinėje Gintarą Paškevičių. Praėjusį sezoną G. Paškevičiaus treniruojama Lietuvos rankinio lygos naujokė Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda pateikė didžiausią sensaciją ir tapo šalies vicečempione.
Trečią vietą užėmė 29,4 proc. balsų gavęs Gintaras Cibulskis. Vilniaus „Šviesos“ treneris nutraukė Lietuvos klubų nesėkmių ruožą ir po 7 metų pertraukos įveikė EHF Europos taurės turnyro etapą. Lietuvos čempionate G. Cibulskio treniruojama „Šviesa“ iškovojo bronzos medalius.
Geriausiu moterų komandos treneriu tapo Karolis Kaladinskas. 38 metų K. Kaladinsko treniruojamos „Eglės“ rankininkės iškovojo LRF taurę ir supertaurę bei tapo Lietuvos vicečempionėmis, o šį sezoną tvirtai pirmauja čempionate.
K. Kaladinsko suburta ir treniruojama Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė iškovojo bronzos medalius Vilniuje vykusiame pirmajame Europos čempionate.
Rinkimuose 37,11 proc. balsų surinkęs K. Kaladinskas vos 0,52 proc. aplenkė antrą vietą užėmusią 2024 m. laureatę Ernestą Žilienę. Dvi Lietuvos jaunimo merginų rinktines į Europos čempionato elito divizioną atvedusi E. Žilienė praėjusiais metais su U17 rinktine iškovojo 20 vietą ir išsaugojo vietą tarp elito komandų. Europos U19 čempionate lietuvaitės liko 24 pozicijoje.
Trečią vietą užėmė 26,3 proc. balsų gavusi Aldona Šlėktienė. Jos treniruojamos Panevėžio „HC Kova“ rankininkės pateikė didžiausią staigmeną Lietuvos moterų rankinio lygoje. Vos antrą sezoną LMRL žaidžianti Panevėžio komanda iškovojo Lietuvos čempionato bronzą ir medalius į Aukštaitijos sostinę sugražino net po 15 metų pertraukos.
Geriausių Lietuvos rankininkų rinkimų laureatai
2009 m. Arūnas Vaškevičius ir Laima Bernatavičiūtė
2010 m. Arūnas Vaškevičius ir Birutė Stellbrink
2011 m. Arūnas Vaškevičius ir Laima Bernatavičiūtė
2012 m. Arūnas Vaškevičius ir Laima Bernatavičiūtė
2013 m. nebuvo organizuojami
2014 m. Arūnas Vaškevičius ir Laima Bernatavičiūtė
2015 m. Valdas Drabavičius ir Brigita Ivanauskaitė
2016 m. Aidenas Malašinskas ir Diana Šatkauskaitė
2017 m. Aidenas Malašinskas ir Brigita Ivanauskaitė
2018 m. Aidenas Malašinskas ir Audinga Kniubaitė
2019 m. Mindaugas Dumčius ir Aušra Šponė (Arciševskaja)
2020 m. Jonas Truchanovičius ir Karolina Sparnauskaitė
2021 m. Aidenas Malašinskas ir Audinga Kniubaitė
2022 m. Aidenas Malašinskas ir Aušra Šponė (Arciševskaja)
2023 m. Aidenas Malašinskas ir Aušra Arciševskaja
2024 m. Karolis Antanavičius ir Aušra Arciševskaja
2025 m. Karolis Antanavičius ir Aušra Arciševskaja