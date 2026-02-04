Atletai, kurie bus dėmesio centre Milano ir Kortinos olimpinėse žaidynėse

Kanados ledo ritulio megažvaigždės: Sidney Crosby ir Connoras McDavidas
NHL žaidėjams sugrįžus į olimpinę areną, Kanados rinktinė surinko išties įspūdingą sudėtį, bet du vardai tiesiog prašyte prašosi paminėjimo. Sidney Crosby ir Connor McDavid – tai legendos ir sprogstamo naujosios eros talento duetas.
Sidney Crosby yra dukart olimpinis čempionas (2010 ir 2014) bei pirmasis žaidėjas, kuris kaip kapitonas laimėjo olimpinį auksą, pasaulio čempionatą ir Stenlio taurę – tai galutinai įtvirtino jo statusą tarp visų laikų didžiausiųjų. Jo NHL karjeros statistika (iki 2026 m. vasario pradžios): 1406 rungtynės, 652 įvarčiai, 1093 rezultatyvūs perdavimai ir 1745 taškai.
Kalbant apie Connor McDavid, tai jis į savo pirmąsias olimpines žaidynes atvyksta iškart kaip viena ryškiausių NHL puolimo stichijų.
2025 m. „4 Nations Face-Off“ finale jis pelnė pergalingą įvartį pratęsime, o tai tik padidino lūkesčius jo būsimam olimpiniam pasirodymui. McDavido NHL karjeros skaičiai: 768 rungtynės, 395 įvarčiai, 782 rezultatyvūs perdavimai ir 1177 taškai.
Kartu Sidney Crosby ir Connor McDavid tampa Kanados sudėties varomąja jėga, kurios ledo ritulio gerbėjai olimpinėje scenoje laukė nuo 2014-ųjų.
Jutta Leerdam (greitasis čiuožimas, Nyderlandai)
Nyderlandų greitojo čiuožimo žvaigždė Jutta Leerdam – ne tik olimpinė prizininkė, bet ir viena ryškiausių žiemos žaidynių asmenybių už sporto pasaulio ribų. Ji yra sidabro medalininkė 1000 m rungtyje, o Milano Ir Kortinos programoje įtrauktas jos dalyvavimas tiek 1000 m, tiek ir 500 m distancijose.
J. Leerdam matomumas gerokai peržengia čiuožyklos ribas: oficialiame olimpiniame portale ji apibūdinama kaip pasaulio čempionė, turinti daugiau nei 4,5 mln. sekėjų „Instagram“ soc. tinkle.
Dėmesį dar labiau sustiprino jos romantiški santykiai su visuomenės nuomonės formuotoju ir „boksininku“ Jake Paul‘u, kurio palaikymo žinutę po nesėkmingo pasirodymo atrankoje citavo viso pasaulio žiniasklaida: „So proud of you warrior“ (liet. „Labai didžiuojuosi tavimi, kovotoja“).
Mikaela Shiffrin (kalnų slidinėjimas, JAV)
Mikaela Shiffrin į Milano ir Kortinos žaidynes atvyksta kaip viena labiausiai tituluotų kalnų slidinėjimo sportininkių istorijoje. Naujausiais duomenimis, ji yra pasiekusi 108 pergales Pasaulio taurėje ir turi 3 olimpinius medalius.
Jos reklamos partnerių sąrašas taip pat įspūdingas: M. Shiffrin yra pasirašiusi sutartį su „Adidas“, o jos rėmėjų portfelyje minima ir „Visa“. Taip pat nurodoma, kad kalnuose ji naudoja „Oakley“ įrangą.
Nors JAV sportininkės konkrečios metinės pajamos viešuose šaltiniuose nėra nurodytos, apžvalgininkai akcentuoja, kad jos pasaulinė prekės ženklo vertė sparčiai auga. M. Shiffrin išlieka viena labiausiai žiūrovų laukiamų žaidynių asmenybių.
Eileen Gu (laisvojo stiliaus slidinėjimas, Kinija)
Sporto ir mados pasaulyje gerai atpažįstama Eileen Gu – dviejų olimpinių aukso medalių laimėtoja ir viena ryškiausių Kinijos žvaigždžių.
Be įspūdingų rezultatų laisvajame slidinėjime, kinė aktyvi ir mados pasaulyje: yra „Tiffany & Co.“ mados namų ambasadorė, o taip pat minima kaip dirbanti su prabangos prekių ženklais, įskaitant „Louis Vuitton“.
„Forbes“ pateikia informaciją, kad 2025 m. jos uždarbis daugiausiai apmokamų sportininkių reitinge siekė 23,1 mln. JAV dolerių, o taip pat pamini, kad Kinijos soc. tinkle „Douyin“ Eileen Gu turi beveik 20 mln. Dėl tokios auditorijos ir tarpkultūrinės įtakos ji yra ne tik rimta pretendentė į apdovanojimus, bet ir viena žinomiausių jaunų asmenybių pasaulyje.
