2026 m. vasario 4 d. 10:49
Lietuvė praskleidė olimpinio kaimelio šydą: papasakojo, kas nustebino ir ko teko pasigesti
Specialiai Lrytas, Italija
2026 m. vasario 4 d. 10:49
Specialiai Lrytas, Italija
Įsispraudęs tarp snieguotų Dolomitų viršūnių Predaco miestelis ramiai laukia savo olimpinio momento.
Eglė Savickaitė
olimpinis kaimelis
2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)
