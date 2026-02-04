LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir toliau lieka Tarptautinio olimpinio komiteto nare

D. Gudzinevičiūtė IOC nare buvo išrinkta dar 2018-aisiais Buenos Airėse. Ji tapo pirmąja Lietuvos atstove IOC ir šiuo metu yra vienintelė IOC narė iš Baltijos šalių šioje svarbiausioje pasaulio sporto organizacijoje.
Lietuvos balsas stipriai girdimas ir Europos olimpiniame judėjime – nuo 2021 metų D. Gudzinevičiūtė eina Europos nacionalinių olimpinių komitetų asociacijos (EOC) viceprezidentės pareigas.
„Džiaugiamės, kad Lietuvos balsas ir toliau bus girdimas svarbiausioje sporto organizacijoje pasaulyje. Malonu jausti kolegų iš viso pasaulio pasitikėjimą. Prieš akis – intensyvus laikotarpis Italijoje: palaikysime mūsų sportininkus, sulauksime Lietuvos premjerės Ingos Ruginienės bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos delegacijų vizitų“, – sakė D. Gudzinevičiūtė.
Anot LTOK prezidentės, IOC sesija buvo produktyvi ir orientuota į ateitį – jos metu 2028 m. Los Andželo vasaros ir 2030 m. Prancūzijos Alpių žiemos olimpinių žaidynių organizaciniai komitetai pristatė pasirengimo pažangą.
Antroje sesijos dienos pusėje vyko uždara IOC narių diskusija dėl programos „Fit for the Future“ vystymo. Šia iniciatyva siekiama padėti nacionaliniams olimpiniams komitetams modernizuoti veiklą, diegti inovacijas, didinti efektyvumą ir užtikrinti tvarumą. Taip pat diskutuojama apie naują IOC strategiją bei olimpinio judėjimo ateitį.
145-oji IOC sesija šią savaitę iškilmingai atidaryta istoriniame Milano „La Scala“ teatre. Atidaryme dalyvavo IOC narė D. Gudzinevičiūtė kartu su LTOK užsienio ryšių direktore Vaida Mačianskiene.
„Kiekvienas sutiktas žmogus nekantrauja, kada prasidės olimpinės žaidynės. Milane, Kortinoje ir visuose žaidynių regionuose tikrai juntama auganti olimpinė nuotaika – ypač žmonių širdyse visoje šalyje“, – į susirinkusiuosius kreipėsi IOC prezidentė Kirsty Coventry, IOC sesijos atidaryme dalyvaujant ir Italijos prezidentui Sergio Mattarellai.
145-oji IOC sesija tęsis vasario 22 dieną, prieš oficialią Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių uždarymo ceremoniją.
Italijai tai bus ketvirtosios olimpinės žaidynės – po Kortinos d’Ampeco žiemos (1956 m.), Romos vasaros (1960 m.) ir Turino žiemos olimpinių žaidynių (2006 m.). Iškilminga atidarymo ceremonija vyks vasario 6 dieną, o žaidynės truks iki vasario 22-osios.