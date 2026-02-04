Paskelbtas naujas UTMA reitingas – S. Maslobojevas vejasi D. Dirkstį

Čempiono diržą turintys D.Dirkstys (11–2) „UTMA 16“ kovojo tik parodomojoje kovoje prieš reperį „Proflame“, kadangi jo varžovas graikas Savvas Kagkelidis dėl ligos buvo išvežtas į ligoninę.
Antroje vietoje išliko Vitas Karosas (6–4). „Sparta“ atstovas savaitgalį vykusiame „UTMA 16“ šventė pergalę nokautavęs Romualdą Augą.
Reitinge pirmą kartą pasirodė ir pats Sergejus Maslobojevas (3–0). Klaipėdietis pastarosiose UTMA varžybose laimėjo per 1 raundą prieš Moldovos kovotoją Alexandrą Burdują.
Iš šeštosios vietos į ketvirtąją šoktelėjo „Figtherland“ atstovas Ignas Pauliukevičius (5–0). Kaunietis „UTMA 16“ pagrindinėje kovoje įveikė vilnietį Edviną Šalkovskį.
Penektuką uždaro serbas Nikola Cvetkovičius (2–0). Praėjusiame UTMA renginyje nepasirodęs kovotojas turi čempiono diržą, kuri vasario 21 dieną gins prieš Naurį Lukošiūną.
Dešimtuke taip pat yra Dovydas Levickis (6–1), Mantvydas Perednis (5–2), Deividas Danyla (4–2), Raimondas Avlasevičių (3–1–1) ir Mindaugas Narauskas (3–1–2).