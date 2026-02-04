SportasKitos naujienos

Paskelbtas naujas UTMA reitingas – S. Maslobojevas vejasi D. Dirkstį

2026 m. vasario 4 d. 14:26
Lrytas.lt
UTMA po paskutinių varžybų Vilniuje atnaujino geriausių „pound-for-pound“ (P4P) kovotojų reitingą, kuriame lyderio pozicijos neužleidžia Dominykas Dirkstys.
Daugiau nuotraukų (9)
Čempiono diržą turintys D.Dirkstys (11–2) „UTMA 16“ kovojo tik parodomojoje kovoje prieš reperį „Proflame“, kadangi jo varžovas graikas Savvas Kagkelidis dėl ligos buvo išvežtas į ligoninę.
Antroje vietoje išliko Vitas Karosas (6–4). „Sparta“ atstovas savaitgalį vykusiame „UTMA 16“ šventė pergalę nokautavęs Romualdą Augą.
Reitinge pirmą kartą pasirodė ir pats Sergejus Maslobojevas (3–0). Klaipėdietis pastarosiose UTMA varžybose laimėjo per 1 raundą prieš Moldovos kovotoją Alexandrą Burdują.
Iš šeštosios vietos į ketvirtąją šoktelėjo „Figtherland“ atstovas Ignas Pauliukevičius (5–0). Kaunietis „UTMA 16“ pagrindinėje kovoje įveikė vilnietį Edviną Šalkovskį.
Penektuką uždaro serbas Nikola Cvetkovičius (2–0). Praėjusiame UTMA renginyje nepasirodęs kovotojas turi čempiono diržą, kuri vasario 21 dieną gins prieš Naurį Lukošiūną.
Dešimtuke taip pat yra Dovydas Levickis (6–1), Mantvydas Perednis (5–2), Deividas Danyla (4–2), Raimondas Avlasevičių (3–1–1) ir Mindaugas Narauskas (3–1–2).
Dominykas DirkstysSergejus MaslobojevasUTMA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.