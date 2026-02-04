Rekordų nebesuskaičiuojanti Rugilė Miklyčiūtė: „Noriu tapti pirmąja Lietuvos šuolininke su kartimi olimpinėse žaidynėse“

Pirmąkart šalies rekordu tarp suaugusiųjų R. Miklyčiūtė džiaugėsi 2022-siais: tada ji peršoko 3 m 92 cm. Per ketverius metus sportininkės rezultatai išaugo dar pusmetriu – šiemet Rygoje ji įveikė 4 m 40 cm aukštį.
Įspūdingi ne tik kylančios žvaigždės rezultatai, bet ir titulai – lengvaatletė pasidabino sidabro medaliais tiek Europos jaunimo čempionate, tiek Europos iki 23 metų čempionate.
– Įspūdinga žiemos sezono pradžia ir dukart pagerintas Lietuvos rekordas. Kokie šių metų tikslai? Ar yra konkretūs skaičiai, kurias norėtųsi pasiekti?“, – Cosma.lt paklausė R. Miklyčiūtės.
– Šie metai šiek tiek kitokie, nes nėra Europos iki 23 metų čempionato, todėl pagrindinis mano tikslas – patekti į suaugusiųjų Europos čempionatą vasarą. Labai nesivaikau konkrečių skaičių, bet, aišku, normatyvas 4 m 60 cm yra galvoje. Jei pavyktų tiek peršokti, būtų daug ramiau – nereikėtų skaičiuoti reitingų, galvoti apie scenarijus ir galėčiau tiesiog susikoncentruoti į šuolius bei mėgautis varžybomis.
– Šuoliai su kartimi Lietuvoje gana nišinė rungtis, kurioje iki jūsų iškovotų medalių ryškesnių pasiekimų neturėjome. Ar turite tokį tikslą tapti pirmąją olimpiete šuolininke su kartimi iš Lietuvos? Kaip manote, kodėl iki šiol nebuvo tokio lygio šuolininkių su kartimi ir kas lėmė, kad pavyko pralaužti ledus?
– Žinoma, šis tikslas – patekti į olimpines žaidynes ir tapti pirmąja lietuve šuolininke su kartimi – yra mano sąraše. Labai tikiuosi, kad šio kelio nesustabdys rimtos traumos ar kiti nuo manęs nepriklausantys veiksniai.
Manau, kad anksčiau tokio lygio šuolininkių nebuvo pirmiausia dėl inventoriaus trūkumo. Trenerė pasakodavo, kad jos laikais net miestai dalindavosi kartimis, nes jų tiesiog neužtekdavo. O jeigu nėra tinkamo inventoriaus, natūralu, kad nėra ir sportininkų, kurie rinktųsi šią rungtį.
Laikui bėgant situacija keitėsi: atsirado daugiau karčių, trenerių bei parama iš rėmėjų, lengvosios atletikos federacijos, sporto mokyklos „Startas“ ir tėvų.
Visa tai labai prisidėjo prie to, kad šuolių su kartimi rungtis pradėjo plėstis. Manau, kad pralaužti ledus labiausiai padėjo trenerės (Ritos Sadzevičienės – aut. past.) profesionalumas ir mūsų, kaip sportininkų, užsispyrimas bei tikėjimas tuo, ką darome.
– Šio žiemos sezono metu tapai pajėgiausio sporto klubo „Cosma“ nare. Kiek nudžiugino pasiūlymas atstovauti pajėgiausiam Lietuvos lengvosios atletikos klubui?
– Tiesą pasakius, dar prieš kurį laiką net nebūčiau pagalvojusi, kad galėsiu atstovauti tokiam klubui, todėl gavusi pasiūlymą labai apsidžiaugiau – tai man didelis įvertinimas. Smagu jausti, kad esu pastebėta ir kad atstovausiu klubui, kuris tikrai rūpinasi savo sportininkais, organizuoja aukšto lygio varžybas.
– Vasario 7-ąją Prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks „World Athletics“ Kontinentinio turo varžybos „Cosma Indoor Cup“. Koks jausmas varžysis tokio lygio varžybose, kurios vyksta namuose?
– Labai smagu, kad tokio lygio varžybos vyksta būtent Lietuvoje ir dar namų manieže. Jos yra labai naudingos ne tik elitiniams sportininkams, bet ir jaunimui suteikia papildomos motyvacijos, įkvėpimo ir leidžia pamatyti lengvąją atletiką iš arti. Manau, kad tokios varžybos padeda augti visai mūsų lengvosios atletikos bendruomenei, todėl labai džiaugiuosi, kad „Cosma“ imasi tokių iniciatyvų ir drąsiai kelia lengvosios atletikos lygį Lietuvoje.
***
Šeštadienį prezidento V. Adamkaus lengvosios atletikos manieže Kaune vyksiančiose „Cosma Indoor Cup“ varžybose dalyvaus beveik 150 lengvaatlečių iš daugiau nei 20 valstybių. Tai pirmasis „World Athletics“ Kontinentinio turo „Challenger“ kategoriją turintis uždarų patalpų lengvosios atletikos renginys per visą šalies istoriją. Jų pradžia – 16 val.