2026 m. vasario 5 d. 09:29
5 uždrausti dailiojo čiuožimo judesiai, kurių olimpiadoje neišvysime: vienas elementas tapo legalus
Kaunas tapo istorijos dalimi
2026 m. vasario 5 d. 09:29
Lrytas Premium nariams
Jau penktadienį, vasario 6-ąją, prasideda 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinės žaidynės, kur Lietuvos sporto sirgaliai neabejotinai sutelks dėmesį į dailiojo čiuožimo varžybas.
dailusis čiuožimas
2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)