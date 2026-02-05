J. D. Vance‘as: olimpinės žaidynės – retas visuomenę vienijantis renginys

„Visa šalis – demokratai, respublikonai, nepriklausantieji nei vieniems, nei kitiems – mes visi jums linkime sėkmės ir sergame už jus“, – sutikimo centre, įrengtame Malpensos oro uosto viešbutyje Milane, kreipdamasis į JAV komandos narius sakė jis.
„Tai vienas iš nedaugelio dalykų, vienijančių visą šalį“, – sakė respublikonas. „Tikiuosi, kad laimėsite kuo daugiau medalių“, – pridūrė jis.
J. D. Vance‘as su savo žmona, antrąja ponia Usha Vance, ir vaikais – aštuonmečiu Ewanu, penkiamečiu Viveku ir ketverių metukų Mirabel – į Milaną atvyko ketvirtadienį ryte.
Oro uosto viešbutyje taip pat buvo JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, kuris, kaip ir J. D. Vance‘as, penktadienį dalyvaus atidarymo ceremonijoje Milano „San Siro“ stadione.
Viešbutyje, kur JAV komandos sportininkai matavosi Ralpho Laureno sukurtas uniformas, kurias dėvės per penktadienio ceremoniją, J. D. Vance‘as paatviravo, kad pats prieš kelerius metus pradėjo slidinėti.
Jis sakė, kad jo žmona nėra didelė sporto gerbėja, bet „kas dvejus metus ji priverčia mus maniakiškai žiūrėti olimpines žaidynes“.
J. D. Vance‘as ketina dalyvauti ketvirtadienį vakare Milane vyksiančiame Tarptautinio olimpinio komiteto prezidento priėmime, skirtame valstybių ir vyriausybių vadovams.
Pasak vakarienėje taip pat būsiančio Italijos prezidento Sergio Mattarella‘os atstovo spaudai, renginyje turėtų dalyvauti apie 30 politikų ir garbingų asmenų.
Tarp svečių bus ir Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris, pranešė jo kanceliarija.
Italijos vyriausybės darbotvarkėje numatyta, kad J. D. Vance‘as penktadienį 13.00 vietos laiku (12.00 val. Grinvičo laiku) Milane susitiks su Italijos premjere Giorgia Meloni.