Latviui olimpinės žaidynės baigėsi neprasidėjusios: po smūgio atsidūrė ligoninėje

Latvis treniruotės metu trečiadienio vakarą patyrė smūgį ir krito trasoje. Netrukus R. Grantinis buvo išgabentas į ligoninę, praneša Latvijos naujienų agentūra LETA.
Ketvirtadienį ryte „Sportacentrs“ žurnalistas Janis Celminis pranešė, kad sportininko būklė yra stabili – tą jam patvirtinto ir Latvijos olimpinio komiteto (LOK) prezidentas Raimondas Lazdinis.
„Kiek girdėjome, smūgis buvo labiau nesėkmingas negu smarkus. Šiuo metu nebūtų korektiška komentuoti apie atleto sveikatos būklę, bet, ačiū Dievui, viskas yra tvarkoje“, – latvių portalui teigė R. Lazdinis.
Dėl patirtos traumos 21-erių sportininkas nebegalės dalyvauti penktadienį oficialiai prasidėsiančioje olimpiadoje. Lietuvos kaimynei bobslėjaus rungtyje turėjo atstovauti dvi poros ir du ketvertai, tačiau situacija dabar keisis.
R. Grantinis buvo įvykdęs kvalifikaciją tiek porų, tiek ir ketvertų bobslėjaus varžybose. Kadangi rinktinėje pakeisti sportininko nebėra įmanoma, po šios žinios paaiškėjo, kad Latvijai atstovaus tik po vieną dvejetą bei ketvertą vietoj anksčiau planuotų dviejų.