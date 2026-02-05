Lietuvos čiuožimo federacijos prezidentas išteisintas – nelegalaus darbo nerasta

Administracinio nusižengimo byloje kilo klausimas dėl darbo ir paslaugų teikimo teisinių santykių atribojimo ir buvo sprendžiama, ar Federacijos prezidentas pagrįstai nubaustas už nelegalų darbą dėl to, kad kaip Federacijai atstovaujantis asmuo nesudarė darbo sutarčių su Europos dailiojo čiuožimo čempionato metu Kauno ledo rūmuose vedėjų (pranešėjų) pareigas ėjusiais asmenimis.
Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundą ir administracinio nusižengimo teiseną dėl nelegalaus darbo nutraukė, o apeliacinės instancijos teismas, patenkinęs Valstybinės darbo inspekcijos apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo nutarimą panaikino ir paliko galioti Inspekcijos nutarimą, kuriuo Vytautas Jasutis pripažintas kaltu dėl nelegalaus darbo.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad šioje byloje Europos dailiojo čiuožimo čempionato metu vedėjų (pranešėjų) vykdyta veikla neatitiko darbo sutarties požymių, nes šie asmenys atliko iš anksto apibrėžtą užduotį tik čempionato metu, o ne tęstinio pobūdžio darbo funkciją, taip pat veikė savarankiškai, nesant pavaldumo ir kontrolės, todėl tarp šalių susiklostė paslaugų teikimo teisiniai santykiai, šių santykių pagrindu šalys ir tarėsi veikti dar iki čempionato.
Teismas pažymėjo, kad darbo santykių ir civilinės teisės reguliuojamų sutarčių pagrindu atsirandančių santykių elementai gali būti panašūs, todėl kiekvienu atveju būtina tinkamai įvertinti tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių turinį, požymių visumą, tikrąją šalių valią ir ketinimus.
2026 m. vasario 5 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-1–648/2026. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.