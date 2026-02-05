Olimpinis ledas turi savo kvapą, savo garsą ir savo svorį. Sauliui Ambrulevičiui ir jo dailiojo čiuožimo partnerei A.Reed tai – pirmosios olimpinės žaidynės, tačiau jausmas, lydintis lipant ant ledo, jau dabar prilygsta visai gyvenimo kelionei.
Po ilgų metų darbo, abejonių ir tikėjimo tuo, ką daro, Lietuvos dailiojo čiuožimo pora pagaliau atsidūrė ten, kur svajonės tampa realybe – žiemos olimpinėse žaidynėse.
„Turbūt net medalis neturi tokio jausmo, nes tai yra tarsi visa gyvenimo kelionė (dalyvavimas žaidynėse), prieš dvejus metus net netikėjau, kad mes turėsime tokią galimybę, čiuožėme dėl meilės sportui ir parodyti, ką galime išspausti iš savęs, bet viskas atsiskleidė taip, kad galime dalyvauti žaidynėse ir atstovauti savo šaliai. Tai daugiau negu medalis“, – apie neeilinę emociją pasakojo olimpinis debiutantas S.Ambrulevičius.
Pirmosiomis dienomis sportininkai spėjo pajusti ypatingą olimpinių žaidynių atmosferą: treniruotės ant „olimpinio ledo“ veikia kitaip, o kiekvienas išėjimas į areną primena, kad tai – daugiau nei eilinės varžybos.
Nors laiko tyrinėti apylinkes dar nebuvo daug, emocijų netrūksta jau dabar – nuo pasididžiavimo atstovaujant Lietuvai iki laukimo akimirkos, kai atidarymo ceremonijoje jų rankose plevėsuos trispalvė.
Būtent A.Reed ir S.Ambrulevičiui atiteko neeilinė garbė Milano „San Siro“ stadione vyksiančių žaidynių atidarymo ceremonijos metu nešti Lietuvos vėliavą.
„Įtampos nejaučiame, bet pasididžiavimo jausmas yra didžiulis, džiaugiamės, kad mus išrinko nešti vėliavą, tokiame renginyje tai yra nerealu“, – šypsojosi 33-ęjų S.Ambrulevičius.
Jam ir A.Reed šios žaidynės ypatingos ne tik kaip sportinis išbandymas. Tai – debiutas, kuriame svarbiausias rezultatas nėra vieta protokole. Jų tikslas paprastas ir kartu pats sudėtingiausias – sučiuožti taip, kaip jie gali geriausiai.
Maža to prie tribūnų pirmą kartą susitiks abiejų sportininkų tėvai, o palaikymas iš šeimos ir artimųjų šį startą pavers dar didesne švente. Kartais tokie momentai, kaip patys čiuožėjai pripažįsta, yra net daugiau nei bet koks apdovanojimas.
„Geriausias rezultatas būtų, jei sučiuožtume taip, kaip mes galime geriausiai. Yra didžiulis džiaugsmas, kad čia bus mūsų šeimos nariai, mūsų tėvai dar nė karto nebuvo susitikę, tad bus pirmos varžybos, kai jie susitiks. Bus ir mūsų širdies draugai, tad bus didžiulė šventė“, – tęsė S.Ambrulevičius.
Jo šokių ant ledo partnerė A.Reed taip pat neslėpė džiaugsmo dėl artėjančio olimpinio debiuto.
„Gražus kaimelis, labai gražus. Viskas gerai treniruotėse, ledas yra nuostabus, ryte treniruotė praėjo puikiai.
Didelė garbė atstovauti Lietuvai, mes labai didžiuojamės ir džiaugiamės, sunku net pasakyti tą jausmą. Laukiame atidarymo ceremonijos ir vėliavos nešimo, tai didžiulė garbė“, – lietuviškai žodžius rinko dar visai neseniai Lietuvos pilietybę gavusi amerikietė.
Į Milano olimpinį kaimelį pora atvyko prieš kelias dienas, jau spėjo jame ne tik įsikurti, bet ir įvertinti sąlygas, kurioms didelių nusiskundimų neturėjo.
„Smagu. Šiandien gražus oras, nes prieš tai labai daug lijo, galvojome, kad jau bus depresija (šypsosi), bet šiandien jau gražu. Turėjome dvi treniruotes pagrindinėje arenoje, dar vieną treniruotę surengėme treniruočių arenoje.
Tikrai smagu, ypatinga atmosfera, kai lipame ant olimpinio ledo, treniruotės visai kitaip veikia, smagu. Kol kas spėjome pamatyti tik olimpinį kaimelį ir areną, po varžybų bus daugiau laiko
Sąlygos (kaimelyje) geros. Maitina labai gerai, nesiskundžiame“, – tęsė S.Ambrulevičius.
Arena, kurioje pora pirmadienį debiutuos olimpinėse žaidynėse S.Ambulevičiui ir A.Reed puikiai pažįstama – būtent šioje arenoje jie dalyvavo savo pirmajame pasaulio čempionate.
„Ją kažkiek rekonstravo, kvepia net naujai, tad visai kitokia atmosfera“, – šyptelėjo olimpietis.
Milano-Kortinos olimpinės žaidynės oficialiai bus atidarytos vasario 6-ąją, o A.Reed ir S.Ambrulevičius ritminės programos šokį Milane atliks pirmadienį, 20 val. 20 min. Lietuvos laiku.
Saulius AmbrulevičiusAllison Reeddailusis čiuožimas
Rodyti daugiau žymių