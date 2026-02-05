SportasKitos naujienos

Nauja olimpiada, sena taktika: Italija skelbia sustabdžiusi Rusijos kibernetinę ataką

2026 m. vasario 5 d. 14:41
Lrytas.lt
Nors 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinės žaidynės oficialiai prasideda tik penktadienį, vasario 6-ąją, kai kurių rungčių varžybos jau yra prasidėjusios. Prasidėjo ir išpuoliai prieš žaidynes.
Vizito JAV sostinėje Vašingtone metu Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani pareiškė, kad Italija sustabdė kibernetinę ataką, nukreiptą prieš šią savaitę prasidedančią žiemos olimpiadą.
„Mes laukėme atakos, nes tokia operacija buvo ruošiama. Kibernetinis saugumas yra būtinas, ir esu patenkintas atliktu darbu“, – teigė ministras.
Paklaustas apie šios kibernetinės atakos kilmę, A. Tajani pareiškė, kad ją įvykdė programišiai iš Rusijos.
„Sustabdėme kibernetinių atakų seriją, nukreiptą į užsienio reikalų ministerijos puslapius, Vašingtono bei žiemos olimpinių žaidynių puslapius, tarp jų – ir Kortinos viešbučių tinklalapius“, – teigė A. Tajani.
Kibernetines atakas Rusija vykdė ir 2024-ųjų Paryžiaus bei 2018-ųjų Pjongčango žaidynėse.
