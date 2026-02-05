Paaiškėjo Lietuvos rinktinės tvarkaraštis Daviso taurės dvikovoje su Izraeliu

Po jų į Netanijos arenoje įrengtą kortą žengs Ofekas Shimanovas (ATP-1210) ir Vilius Gaubas (ATP-126). Tai paaiškėjo šiandien ištraukus Daviso taurės įkrintamojo pirmos pasaulio grupės mačo Izraelis-Lietuva burtus.
Prie Lietuvos rinktinės vairo debiutuojantis Laurynas Grigelis po burtų sakė per daug nesureikšminantis susitikimų eiliškumo, tačiau išdavė, kad šį kartą viskas susiklostė taip, kaip norėjo Lietuvos tenisininkai.
„Esminio skirtumo nėra, vis tiek, kalbant apie lyderius, visi turės žaisti prieš visus. Visgi žinau, kad Edas labiau norėjo žaisti pirmas, o Vilius – antras“, – šypsojosi L. Grigelis.
Kalbėdamas apie pasirengimą susitikimui naujasis rinktinės kapitonas išskyrė Lietuvos tenisininkų profesionalumą ir darbo etiką. „Pasiruošimą pradėjome pirmadienį ir tikrai gerai padirbėjome. Noriu pagirti vyrus. Tiesą pasakius, kartais juos būdavo sunku iškrapštyti iš korto ar fizinio rengimo salės“.
L. Grigelis taip pat teigė ypatingo jaudulio prieš debiutą komandos kapitono pareigose nejaučiantis. „Kol kas – viskas tvarkoje. Nėra kada jaudintis, treniruojamės, ilsimės, analizuojame varžovus. Aišku, galbūt šiek tiek jaudulio bus rytoj, prasidėjus pirmam mačui. Bet daug kartų pats žaidžiau Daviso taurėje, žinau ko tikėtis“.
Anot jo, lietuvius kiek nustebino antrojo Izraelio komandos numerio pasirinkimas.
„Tikėjausi kitokio pasirinkimo, bet čia jau mūsų varžovų sprendimai. Man svarbu, kad mes patys atidavėme visas jėgas pasiruošimo etape. Vienintelis dalykas, kurio negalėsime kontroliuoti – tribūnų palaikymas. Girdėjau, kad Izraelio sirgaliai yra labai emocingi, karštai ir garsiai palaiko saviškius. Turėsime prie to priprasti“.
E. Butvilas po burtų sakė nekantriai laukiantis dvikovos pradžios.
„Puikios kelios treniruočių dienos, esu pasiruošęs susitikimui, norisi greičiau žengti į kortą. Tai bus pirmoji mūsų Daviso taurės dvikova komandai vadovaujant Laurynui Grigeliui. Galiu pasakyti, kad turėjome intensyvias, įdomias treniruotes“, – teigė jis.
Komandos draugui antrino ir pirmoji rinktinės raketė V. Gaubas.
„Visų pirma jaučiasi, kad Laurynas turi sukaupęs daug Daviso taurės patirties. Jis puikiai išmano šių varžybų, pasirengimo joms specifiką. Akivaizdu, kad jis pats žaidęs aukšto lygio tenisą, o dabar treniruoja gerus žaidėjus. Treniruočių metu sulaukėme mums labai naudingų pastebėjimų apie smulkias detales, kurios pastebimos tikrai ne visiems.“
Lietuvos tenisininkai palankiai atsiliepė ir apie žaidimo Netanijos arenoje sąlygas.
„Danga neseniai perdažyta, nėra ypatingai greita. Tačiau patys kamuoliukai tikrai greiti. Sakyčiau geras balansas, man tikrai patinka“, – sakė E. Butvilas.
Šeštadienį, antrąją susitikimo dieną, 11 val. prasidės dvejetų mačas tarp O. Shimanovo ir Danielio Cukiermano (ATP-1211) bei Pijaus Vaitiekūno (ATP-1471) bei Dovo Deršono. Po jo vyks du vienetų mačai tarp A. Valeso ir V. Gaubo bei O. Shimanovo ir E. Butvilo. Tiesa, antrosios dienos nominacijas komandų kapitonai Jonathanas Erlichas ir L. Grigelis dar gali keisti.
Pergalę susitikime iškovojusi ekipa kils į pirmąją Daviso taurės grupę.
