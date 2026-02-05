SportasKitos naujienos

Pirmoji bėda žiemos olimpiadoje: varžybų metu dingo elektra

2026 m. vasario 5 d. 08:47
Lrytas.lt
Nors oficialiai 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinės žaidynės prasidės tik penktadienį, vasario 6-ąją, kai kurių sportų atletai rungtis pradėjo kiek anksčiau. Vienoje pirmųjų rungčių nebuvo išvengta ir nesklandumų.
Akmenslydžio (dažniau naudojamas terminas – kerlingas) atstovai jėgas aiškinosi jau trečiadienį, tačiau dvikovų metu staiga visame Kortinos olimpiniame ledo stadione dingo elektra ir varžybos kurį laiką turėjo būti sustabdytos.
Dingo didžioji dalis šviesų, išsijungė visos švieslentės, o komandos apie tris minutes negalėjo rungtyniauti. Elektros dingimo priežastis kol kas nėra aiški.
Kaip praneša „The Athletic“ žurnalistas Zackas Pierce'as, elektra dingo, kai estas Harris Lillas ruošėsi atlikti rutulio slydimą, tačiau jam neįprasta situacija buvo nė motais – judesį jis užbaigė prieblandoje.
Sportininkai laiką leido įvairiai: kol vieni tarėsi su treneriais, korėjietė Kim Seon-yeong bei švedė Isabella Wrana imitavo, kad jų naudojamos specialios šluotos yra gitaros ir inirtingai „grojo“.
Sugrąžinus elektą, žiūrovai, kaip apibūdina žurnalistas, tokį reiškinį pasitiko sarkastiškomis ovacijomis. Iš viso varžybos buvo sustabdytos kiek daugiau nei penkias minutes.
