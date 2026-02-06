Milano-Kortinos žiemos žaidynių atidarymas: šventė keturiuose miestuose, olimpinė ugnis užsidegs dviejuose

Milano ir Kortinos žiemos olimpinės žaidynės vyks vasario 6–22 dienomis. Lietuvai šiose žaidynėse atstovaus 17 sportininkų. Tai yra iki šiol didžiausia Lietuvos komanda žiemos olimpinėse žaidynėse.
Lietuviai varžysis biatlono, lygumų slidinėjimo, kalnų slidinėjimo ir dailiojo čiuožimo sporto šakose.
Biatlonas: Vytautas Strolia, Maksimas Fominas, Nikita Čigakas, Karolis Dombrovskis, Natalija Kočergina, Judita Traubaitė, Sara Urumova, ir Lidija Žurauskaitė.
Slidinėjimas: Eglė Savickaitė, Ieva Dainytė, Modestas Vaičiulis, Tautvydas Strolia.
Kalnų slidinėjimas: Andrejus Drukarovas ir Neringa Stepanauskaitė.
Dailusis čiuožimas: Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed bei Meda Variakojytė.
Įdomu, kad žaidynės pirmą kartą istorijoje vyks ne viename mieste, o net keturiose skirtingose vietose: Milane, Kortinoje, Livinjuje ir Bormijuje.
Pagrindinis jos veiksmas vyks legendiniame Milano „San Siro“ stadione, bet ceremonijos vyks ir kituose miestuose, kur bus susibūrę dalis ne Milane startuosiančių sportininkų.
Galiausiai pirmą kartą istorijoje bus uždegti net dvi olimpinės ugnys – viena Milane, o kitas Kortinoje.