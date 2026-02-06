Olimpiadą krečia koktus skandalas – į Milaną su dviem šokėjais atvyko Rusijos trenerė, dopinge jau paskandinusi vieną savo žvaigždę

Viena įtakingiausių pastaruoju metu Rusijos dailiojo čiuožimo trenerių Rusijos ir Sakartvelo pasą turinti 51-erių E. Tutberidzė turėjo tapti savo šalyje 2022 metais tikra ikona – mat jos auklėtinė 15 metu K. Valijeva jau kišenėje turėjo įspūdingą olimpinės čempionės titulą: po pasirodymų asmeninėje ir komandinėse varžybose Kazanėje gimusi Kamila jau jautė dviejų aukso medalių svorį.
Tačiau būsimas triumfas tapo Pekino olimpiados skandalu – vietoje auksinio apdovanojimo komandinėse varžybose, rusė gavo ketverių metų diskvalifikaciją dėl vieno iš didžiausių skandalų dailiojo čiuožimo istorijoje.
Kai jau turėjo vykti apdovanojimo ceremonija, organizatoriai ją pristabdė dienai, o po to pareiškė, kad asmeninėse varžybose K. Valijeva diskvalifikuojama dėl dopingo, o komandinių kovų galutinės vietos turės paaiškėti vėliau.
Kaip paaiškėjo po visų bylų Sporto arbitražo tesime, K. Valijevos argumentai apie netyčinį dopingo patekimą į organizmą buvo iš piršto laužti.
Rusė aiškino, kad pjaustė braškinį desertą ant tos pačios lentelės, ant kurios traiškė savo vaistus jos senelis ir medikamentų dalelės pateko ant deserto ir po to į sportininkės organizmą. Bet buvo įrodyta, kad spaudžiama aplinkos, K. Valijeva vartojo mažiausiai 60 papildų ir įvarčių vaistų.
Pasibaigus diskvalifikacijai 2025 metų gruodį, K. Valijeva vėl bandė grįžti tiek į nacionalinę rinktinę, tiek ir išbandė šou verslą – dalyvavo įvairiuose ledo projektuose. 19-metė Rusijos žvaigždė grįžo ir į Rusijos čempionatą, tačiau tapti čempione jai nepavyko. Ji liko apskritai ketvirta.
Matydama, kad K. Valijevos žvaigždė gęsta, E. Tutberidzė pradėjo ieškoti, su kuo ji vėl galėtų gauti olimpinę akreditaciją ir jaustis svarbia persona.
Ir E. Tutberidzė atrado su kuo prasmukti į Milano-Kortinos olimpiadą. Daug pasaulinės kritikos gavusi Maskvoje ir Tbilisyje gyvenanti dailiojo čiuožimo specialistė į Italiją kaip trenerė atsivežė dv čiuožėjas: Maskvoje besitreniruojantį kartvelą Niką Egadzę ir Rusijos moterų rinktinės čiuožėją Adeliją Petrosian, kuri varžysis kaip neutrali sportininkė.
Pasaulinės antidopingo agentūros prezidentas lenkas Witoldas Banka šią savaitę viešai patikino, kad jam nepatinka, jog E.Tutberidzė grįžta į olimpines žaidynes, grįžta su dar dviem sportininkais ir grįžta kaip niekur nieko.
„Tai ne mūsų sprendimas, kad ši trenerė atsidūrė čia, – sakė jis. – Jei paklaustumėte manęs asmeniškai apie jausmus, man tikrai nepatinka jos buvimas čia, olimpinėse žaidynėse.“
Rusijoje tuoj pat visi sporto vadukai ir sporto žmonės pradėjo ginti E. Tutberidzę, aiškindami, kad ji yra Rusijos ir Sakartvelo pilietė ir atvyko kaip Sakartvelo rinktinės trenerė. Ir visokiems atidopingo organizacijų vadovams nėra ko prieš ją burnoti.
„Įdomiausia, kad niekas neklausė W. Bankos nuomonės. Jis biurokratas, todėl gali savo nuomonę susikišti sau į subinę.
Nes jei nėra pretenzijų E. Tutberidzei, ji gali drąsiai daryti ką nori. Tos visos tarptautinės organizacijos per daug imasi iniciatyvos reikštis. „Jei paklaustumėte manęs, ar malonu, ar ne“, tokie dalykai olimpiadose neveikia pagal kategorijas „malonu“ ar „nemalonu“.
Kiekvienas, kuris šiuo metu yra prieš Rusijos sugrįžimą į tarptautinę areną, patiria nemalonių emocijų, kai mes esame olimpiadoje, kai pasirodome.
Na ir kas dabar? Žinoma, jaučiamas tam tikras spaudimas. Bet karavanas juda toliau“, – „Match TV“ tikino vienas įtakingiausių rusų sporto komentatorių Dmitrijus Gubernijevas.
Kamila Valijeva Eteri Tutberidze dailusis čiuožimas
