Pakeliui į Daviso taurės pirmąją grupę: lietuviai Izraelyje jau dukart nokautavo vietinius tenisininkus

Į Netanijos areną susirinkę vietos sirgaliai nuo pirmų susitikimo minučių triukšmingai palaikė prieš Edą Butvilą (ATP-248) žaidusį šeimininkų komandos lyderį Amitą Valesą (ATP-876).
Atrodo, toks palaikymas suteikė A. Valesui papildomų jėgų, o pirmojo seto likimas sprendėsi lemiamame tryliktame seto geimo. Ji užtikrintai sužaidęs lietuvis antrojo seto pradžioje įjungė kitą pavarą ir greitai užbaigė formalumu tapusį setą. E. Butvilas laimėjo 7:6(3) 6:0 ir iškovojo pirmąjį tašką Lietuvos rinktinei.
„Džiaugiuosi, niekada nėra lengva pradėti pirmam. Ypač kai tiek daug žmonių palaiko priešininką. Jaudulys buvo, bet susitvarkiau su juo, ištraukiau pirmą setą, o tuomet jau atsipalaidavau ir žaidžiau savo žaidimą. Pirmame sete klydau priimdamas padavimą, buvo ir nereikalingų klaidų. Bet esu patenkintas žaidimu iš oro, taip laimėjau tikrai nemažai taškų. Tikiu Vilium, tikiuosi, kad po jo mačo bus 2:0“, – kalbėjo E. Butvilas.
Iš komandos draugo estafetę perėmęs Vilius Gaubas (ATP-126) pratęsė izraeliečių triuškinimą, pirmąjį setą prieš Ofeką Shimanovą (ATP-1210) laimėjęs 6:0. Didesnę antrojo seto dalį priekyje buvo O. Shimanovas, tačiau seto ir mačo pabaigą gerokai sėkmingiau sužaidęs lietuvis įveikė oponentą 6:0 6:4.
„Nėra lengva žaisti, kai pirmą setą laimi 6:0. Pirmame sete jutau, kad varžovas yra labai įsitempęs, o antrame jis pradėjo pataikyti daug geriau. Žinojau, kad pats turiu laimėti, džiaugiuosi, kad pavyko perlaužti antrą setą. Nors jo metu buvo klaidų, netinkamų sprendimų“, – sakė V. Gaubas.
„Nuotaikos puikios. Norėjome pirmauti 2:0, taip ir atsitiko. Sveikinu vaikinus. Rytoj mūsų laukia sunki diena, kol kas dar nieko nepasiekėme. Dvejetų komandos sudėtį spręsime šeštadienio rytą. Bet dvejetų tikrai neatiduosime už dyką, stengsimės laimėti tą mačą ir pabaigti susitikimą prieš Izraelį“, – pasibaigus pirmiesiems susitikimams pasakojo Lietuvos rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis.
Šeštadienį 11 val. prasidės dvejetų mačas tarp O. Shimanovo ir Danielio Cukiermano (ATP-1211) bei Pijaus Vaitiekūno (ATP-1471) bei Dovo Deršono. Po jo vyks vienas arba du vienetų mačai. Jų dalyviai paaiškės susitikimų dieną. Komandų kapitonai Jonathanas Erlichas ir L. Grigelis žaidėjų nominacijas turi paskelbti likus valandai iki susitikimų pradžios.
Pergalę susitikime iškovojusi ekipa kils į pirmąją Daviso taurės grupę.