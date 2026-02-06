Rankinio klubai Panevėžyje išsidalins pirmuosius šių metų trofėjus

Aukštaitijos sostinėje varžysis net 8 miestų atstovai. Vyrų turnyre kausis Vilniaus „Šviesa“, Alytaus „Varsa-Stronglasas“, Pasvalio „Pieno žvaigždės“ ir HC „Vilnius“, moterų – Vilniaus „Eglė“, Panevėžio „HC Kova-PSC/RSSG“, Kauno „Žalgiris“ ir Klaipėdos „Dragūnas“. Dėl Mažosios taurės kovos Pirmos lygos komandos – HC „Molėtai“ ir Šalčininkų r. „Sokol“.
Finalo ketvertą stebės ir Panevėžio m. merė Loreta Masiliūnienė. Panevėžio miesto vadovei rankinis yra mylima sporto šaka, nes ji pati žaidė rankinį daugiau nei dešimtmetį tiek mokykloje, tiek ir studijų metais.
„Labai džiaugiamės, kad Panevėžys priima LRF taurės finalo ketvertą. Džiaugsmas yra dvigubas, nes dėl taurės kovos ir Panevėžio rankininkės.
Vos prieš dvejus metus susibūrusi Panevėžio komanda yra tarp lyderių Lietuvos moterų rankinio lygoje ir pateko į taurės turnyro finalo ketvertą, ketvirtfinalyje nugalėjusi čempiones.
Tikimės panevėžiečių pergalės ir linkime joms kuo didžiausios sėkmės“, – sakė L. Masiliūnienė. – Panevėžyje sportas yra labai mylimas ir Aukštaitijos sostinė visada garsėjo savo komandomis, taip pat dviratininkais, plaukikais, triatlonininkais, kitų sporto šakų atstovais.
Turime pergales skinančias krepšinio, futbolo komandas ir dabar labai smagu, kad ir moterų rankinio komanda mus džiugina gerais rezultatais ir yra tarp pirmaujančių komandų Lietuvoje“.
Ketvirtfinalyje šalies čempionę Kauno r. „Cascada-HC Garliava“ komandą įveikusi ir pirmą kartą klubo istorijoje į LRF taurės finalo ketvertą patekusi Panevėžio „Kova“ pusfinalyje susitiks su Kauno „Žalgiriu“.
Tai bus Lietuvos moterų rankinio lygos (LMRL) turnyrinės lentelės kaimynių dvikova. Panevėžietės lygoje užima 2 vietą, kaunietės yra laipteliu žemiau. Šį LMRL sezoną „Kova“ ir „Žalgiris“ susitiko dukart ir pasidalijo po pergalę.
Burtai lėmė, kad kitame pusfinalyje pasikartos praėjusių metų finalas. Titulą ginanti Vilniaus „Eglė“ pusfinalyje susitiks su pernai pirmą kartą klubo istorijoje į finalą patekusiu Klaipėdos „Dragūnu“. Šį sezoną LMRL lyderės „Eglės“ rankininkės prieš 5 vietoje esantį „Dragūną“ laimėjo visas trejas rungtynes.
Vyrų turnyro pusfinalyje laukia sostinės derbis. HC „Vilnius“ susitiks su VHC „Šviesa“, kuri ketvirtfinalyje nuvainikavo dvejus pastaruosius metus LRF taurę iškovojusį Klaipėdos „Dragūną“. Lietuvos rankinio lygoje (LRL) „Šviesa“ užima 2 vietą, „Vilnius“ yra 5 pozicijoje. Šį sezoną visas tris tarpusavio dvikovas laimėjo „Šviesos“ rankininkai. Vos prieš savaitę vykusį paskutinį susitikimą „Šviesa“ laimėjo 35:28.
Kitame pusfinalyje susitiks turnyrinės lentelės kaimynės – 3 vietą LRL užimanti Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komanda ir laipteliu žemiau esanti Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ ekipa.
Tai bus ir dviejų Lietuvos rinktinės trenerio asistentų – Egidijaus Petkevičiaus ir Gintaro Paškevičiaus dvikova. Šį sezoną E. Petkevičiaus treniruojamos Alytaus ekipos ir G. Paškevičiaus vadovaujamos Pasvalio komandos susitikimus abu kartus laimėjo Dzūkijos sostinės atstovai.
LRF taurės turnyro finalo ketvertas
(Panevėžio rankinio salė, Durpyno g. 3A)
Vasario 7 d. (šeštadienis)
13:00 Kauno „Žalgiris“ – Panevėžio „HC Kova-PSC/RSSG“
15:15 Vilniaus „Eglė“ – Klaipėdos „Dragūnas“
17:30 Pasvalio „Pieno žvaigždės“ – Alytaus „Varsa-Stronglasas“
19:45 HC „Vilnius“ – VHC „Šviesa“
Vasario 8 d. (sekmadienis)
13:00 LRF Mažosios taurės finalas Šalčininkų r. „Sokol“ – HC „Molėtai“
15:30 LRF moterų taurės finalas
18:00 LRF vyrų taurės finalas
RankinisLietuvos rankinio taurėVilniaus Šviesa
