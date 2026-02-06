Dailiojo čiuožimo pora iš Lietuvos pirmadienį debiutuos žiemos olimpiadoje, o prieš tai, penktadienį, Milane vyksiančioje atidarymo ceremonijoje neš Lietuvos trispalvę.
Žaidynių atidarymo išvakarėse S. Ambrulevičius plačiau prakalbo, kaip buvo kuriama bei koreguojama poros olimpinių šokių programa.
Jis kartu su A. Reed atliks du šokius pagal „Right Said Fred“ dainą „I'm Too Sexy“ bei „Faithless“ dainą „God is a DJ“. Kaip kilo idėja pasirinkti šias dainas?
„Iš tiesų pirmosios programos nebuvome pradėję su „Right Said Fred“ daina. Tąsyk čiuožėme pagal kitą dainą, bet po pirmųjų varžybų Kanadoje trenerė pasiūlė, kad gal reiktų pakeisti.
Tad programa pasidarė visai kitokia, labai smagu, dabar čiuožiant kiekvienose varžybose publika užsiveda nuo pat pirmųjų sekundžių, o mums tiesiog būna smagu.
Kalbant apie ilgąją programą, mes jau čiuožėme pagal „Faithless“ ir norėjome išsirinkti muziką tokią, kuri mums duoda antrą užvedimą ir mums patiems būtų smagu čiuožti.
Iš pradžių buvo dar kita melodija, kurios vos neišsirinkome, bet galiausiai paleidome šią, kurią dabar turime ir pasakėme, kad bus gerai. Tad taip ir gimė viskas“, – teigė 33-ejų S. Ambrulevičius.
Dailiojo čiuožimo rungtyje yra svarbi kiekviena detalė. Tai akcentavo ir olimpinių žaidynių debiutantas.
„Čiuožimo lygis yra labai pakilęs, nesvarbu, ar tai būtų techninis elementas ar koks nors jungiamasis žingsnis – kiekviena detalė labai svarbi, tai duoda svarbius taškus.
Europos čempionate padarėme vieną klaidą ir dėl to netekome daug taškų, nors įprastai tokios klaidos niekada nedarydavome. Toks tas sportas. Kiekvienas žingsnis, kiekvienas pakėlimas yra labai svarbus“, – pasakojo S. Ambrulevičius.
Jis kartu su A. Reed ekspertų nėra įvardinami kaip potencialūs medalių laimėtojai, bet savo konkurenciją aukščiausio lygio poroms Lietuvos atstovai jau pademonstravo Europos čempionate „Grand Prix“ varžybose, kur buvo iškovota penktoji vieta.
„Manau, kad amerikiečiai arba prancūzai (yra didžiausi favoritai kovoti dėl apdovanojimų). Dar italai ar kanadiečiai. Keturios, gal net penkios poros, kurios „kapojasi“ tarpusavyje stipriai, tačiau galiausiai visiems reikia čiuožti“, – samprotavo S. Ambrulevičius.
Jis kartu su A. Reed ant Milano ledo savo pirmąjį šokį atliks pirmadienį. Dailiojo čiuožimo varžybos prasidės 20 val. 20 min. Lietuvos laiku.
Allison ReedSaulius Ambrulevičiusdailusis čiuožimas
