Skandalą Paryžiaus žaidynėse sukėlusi boksininkė pripažino turinti „vyrišką“ geną

Netrukus I. Khelif buvo apkaltinta esanti vyru, o prie to prisidėjo ir dabartinis JAV prezidentas Donaldas Trumpas bei turtingiausias planetos žmogus Elonas Muskas.
I. Khelif Paryžiuje laimėjo aukso medalį svorio kategorijoje iki 66 kilogramų, tačiau dar ilgą laiką buvo abejojama, ar ji tai padarė teisėtai. Prie to prisidėjo ir tarptautinė bokso federacija.
Buvo įkurtas naujas bokso turnyrų valdymo organas – „World Boxing“, kuris 2025-aisiais išleido taisykles, nustatančias, kad pasauliniuose turnyruose boksininkai gali dalyvauti tik atlikę lyties nustatymo testą. Jo neatlikusi I. Khelif negalėjo dalyvauti tąmet vykusiame pasaulio čempionate.
I. Khelif dabar keičia poziciją ir yra pasiryžusi atlikti testą.
„Viskas priklauso nuo medikų ir profesorių. Visi turime skirtingus genus, visi turime skirtingus hormonų lygius. Nesu transseksualė. Mano skirtumai yra natūralūs, aš tokia esu. Nieko nepadariau, kad pakeisčiau tai, kokią mane sukūrė Gamta, todėl aš nebijau. Jeigu kitoms žaidynėms reikės testo, aš jį atliksiu“, – interviu prancūzų sporto gigantui „L'Equipe“ teigė alžyrietė.
Visgi interviu metu sportininkė pripažino, kad jos organizme galima rasti SRY geną, paprastai priskiriamą vyriškai lyčiai.
„Taip, jį turiu, ir jis yra natūralus. Turiu moteriškus hormonus. Žmonės to nežino, bet aš jau esu sumažinusi savo testosterono kiekį prieš varžybas. Esu apsupta medikų, profesorius mane prižiūri, vartoju hormoninius vaistus, kad sumažinčiau kūne esančio testosterono lygį. Paryžiaus žaidynių kvalifikacijos turnyre, vykusiame Dakare, buvau sumažinusi testosterono lygį iki nulio ir ten laimėjau auksą“, – teigė sportininkė.
SRY genas – „y“ chromosomoje esanti dalis, paprastai gaminanti specifinį baltymą ir taip nulemianti kūdikio vystymąsi link vyriškos lyties. Vis dėlto tam tikrais atvejais SRY geną galima rasti ir moterų kūnuose, kai kūno vystymasis yra atipiškas.
„Bokse nėra didžiulio skirtumo, – paklausta, kaip vartojami hormonai veikia jos gyvenimą ir emocijas, atsakė boksininkė. – Manau, boksas yra ne apie galią ar jėgą, boksas yra apie protą. Tai – taktika, technika, judėjimas. Bet hormonų vartojimas turi pašalinį poveikį – jis trikdo kūną. Pavyzdžiui, dėl to labai daug verkiau. Vaistai skatina emocijų proveržius, ypač siekiant numesti svorio – tada dažnai verkiau.“
Paklausta, ką pasakytų JAV prezidentui Donaldui Trumpui, jei šis stovėtų prieš pat ją, I. Khelif nedvejojo.
„Prezidente, esu mergina, jauna arabė, musulmonė moteris, boksininkė. Dirbu sunkiai, kad jūs man ant podiumo Los Andžele užkabintumėte medalį“, – teigė ji.