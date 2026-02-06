Tarptautinės lengvosios atletikos žvaigždės ir Lietuvos olimpiečiai pirmąkart varžysis moderniajame Kauno manieže

Tarp dalyvių – pasaulio čempionatų prizininkai lenkė Anastazja Kuš (400 m), olandas Taymiras Burnetas (60 m), Afrikos čempionatų medalininkai Arthuras Cisse (60 m) iš Dramblio Kaulo Kranto bei Rivaldo Robertsas (60 m) iš Pietų Afrikos Respublikos. Susidomėjimą kels ir Lietuvos olimpiečių trišuolininkės Dianos Zagainovos, sprinterio Gedimino Truskausko, 400 m bėgikės Modestos Justės Morauskaitės bei šalies šuolių su kartimi rungties rekordininkės Rugilės Miklyčiūtės startai.
„Tiesą pasakius, man pačiai nei treniruotėse, nei varžybose neteko išbandyti naujojo Kauno lengvosios atletikos maniežo.
Tikrai labai nekantrauju, nes draugai, kolegos, kuriems jau teko dalyvauti šiame manieže, apie jį atsiliepė tik pačiais geriausiais žodžiais – kad maniežo posūkiai labai patogūs, takelis geras. Tai tik dar labiau sustiprino norą išbandyti naująjį Kauno maniežą“, – debiuto manieže laukia M. J. Morauskaitė.
Paryžiaus olimpinių žaidynių dalyvė šiemet savo pagrindinėje 400 m rungtyje dar nestartavo, tad „Cosma Indoor Cup“ varžybos taps atsispyrimo tašku šiame uždarų patalpų sezone.
„Dažniausiai į pirmą sezono 400 m startą keliauju be didelių lūkesčių, nes reikia prisiminti, kaip bėgti tuos 400 m uždarose patalpose. Visgi du ratai, o ne vienas, kaip stadione, reikia subėgti į vieną taką, užsiimti pozicijas, todėl tai labiau taktinis bėgimas nei lauke.
Viskas labai priklauso nuo to, kas tuo metu vyksta takelyje. Pasistengsiu atlikti tai, ką galiu geriausiai, sukovoti, užsiimti geriausias pozicijas ir finišuoti stipriai. O koks bus rezultatas, pamatysime varžybų dieną“, – sakė M. J. Morauskaitė.
Lietuvos 200 m rungties rekordininkas G. Truskauskas savo sezoną atidarė praėjusį savaitgalį Škotijoje – ten sprinteris šį nuotolį įveikė per 21,79 sek. Pernai užfiksuotas šalies rekordas trumpame take lygus 20,98 sek.
„Vienas iš pagrindinių tikslų šeštadienį – pasimėgauti varžybomis, nauju Kauno maniežu ir stipria konkurencija. Šis startas tikrai turėtų būti geresnis nei pirmosios sezono varžybos Škotijoje. Su treneriu Martu Skrabuliu žinome, kam esu pasiruošęs ir ta forma yra geresnė nei pavyko pademonstruoti Škotijoje. Visi akcentai dedami į vasaros sezoną, bet šansai ir sąlygos pasirodyti geriau Kaune tikrai yra“, – teigė G. Truskauskas.
Tiek M. J. Morauskaitė, tiek G. Truskauskas, tiek D. Zagainova atstovauja sporto klubui „Cosma“ – šių varžybų organizatoriui. D. Zagainova Kaune ne tik gins savo ekipos garbę,
bet ir turės galimybę sudalyvauti savo namų manieže: nuo rudens sportininkė treniruojasi šiame mieste.
„Sprendimą persikelti į Kauną priėmiau po praėjusio sezono, apžvelgusi rezultatus, kaip mums sekėsi dirbti su Mariumi Vadeikiu. Man be galo patiko, ką mes pasiekėme, kaip atrodžiau vasarą, kaip šuoliavau. Esu labai patenkinta sąlygomis čia, maniežu, treniruočių grupe ir didžiuojuosi, kad Lietuvoje turime tokį maniežą. Visi žavisi, o lietuviai sako, kad maniežas atrodo lyg būtų užsienyje. Labai daug šviesos, šilta, gera danga, statant jį buvo apgalvotos visos smulkmenos. Labai svarbu turėti komfortiškas sąlygas atvažiavus į savo darbo vietą – taip ir jaučiuosi. Galiu pasidžiaugti, kad tokio rango varžybos vyks Kaune, galima sakyti, mano namų manieže“, – pasakojo D. Zagainova.
Naujasis Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos maniežas duris atvėrė praėjusių metų gegužę, o jame išklota „Conica“ danga, kuri laikoma viena geriausių pasaulyje. Maniežas atitinka aukščiausius tarptautinius reikalavimus ir yra moderniausias Baltijos šalyse.
„Cosma Indoor Cup“ – pirmos tokio lygio tarptautinės lengvosios atletikos varžybos Lietuvoje, kurios vyksta uždarose patalpose. „World Athletics“ Kontinentinio turo „Cosma Cup“ varžybos stadione pirmąkart šalies istorijoje vyko praėjusių metų birželį, Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadione.
„Cosma Indoor Cup“ varžybų prizinį fondą sudaro 10 tūkst. eurų. Renginio pradžia šeštadienį – 16 val.