Vyrų biatlono rinktinės treneris: prognozuoti sudėtinga, bet tikiuosi geresnių rezultatų

Lietuvos vyrų biatlono rinktinei Milano-Kortinos žaidynėse atstovaus 33-ejų V. Strolia, 34-erių Karolis Dombrovskis, 25-erių Maksimas Fominas bei 23-ejų Nikita Čigak. Komandinį kelialapį, Lietuvai suteikusį 4 kvotas vyrų varžybose, mūsiškiai iškovojo antrą kartą istorijoje ir antrą kartą iš eilės.
„Neturiu stiprių išankstinių lūkesčių apie šias olimpines žaidynes, bet tikiuosi geresnių rezultatų. Turėjome gerą pasirengiamąjį laikotarpį ir turėtumėme pasirodyti daug sėkmingiau nei prieš tai. Prognozuoti sudėtinga, bet turime šiokius tokius indikatorius, parodančius mūsų atletų sportinę formą. Žinoma, aukštikalnėse yra šiek tiek sunkiau varžytis, bet manau, kad esame tam pasiruošę. Su geriausiais atletais praleidome Europos čempionatą tam, kad geriau pasiruoštumėme žaidynėms. Laikome sukryžiavę pirštus ir sunkiai dirbame, kad padarytumėme, ką galime geriausio“, – sakė Lietuvos vyrų rinktinės treneris Fiodoras Svoboda.
Praeityje Estijos rinktinei vadovavusį biatlono specialistą džiugina V. Strolios demonstruojama sportinė forma šio sezono metu. Anykštėnas į pajėgiausiųjų 20-uką prasibrovė pasaulio taurės etapuose Estešunde, Hochfilcene ir Rūpoldinge. Aukščiausiai palypėti jam pavyko Austrijoje esančiame Hochfilcene, 12,5 km persekiojimo lenktynėse užėmus 14 vietą.
Dar pozityviau nuteikė rinktinės lyderio startas Vokietijoje, Rūpoldinge, kada 10 km sprinto rungtyje jis užfiksavo 9 laiką trasoje, pagal greitį pranokęs visus Norvegijos biatlonininkus. Pagal varžybose demonstruojamą tempą mūsiškiui 2025–2026 metų sezonas yra sėkmingiausias iš pastarųjų trijų.
„Vytauto sportinė forma daug geresnė nei pastaraisiais metais, bet ir į šį sezoną žiūrėjome kiek kitaip. Pavyzdžiui, per visą žiemą negrįžome namo, taip pat iki pat lemiamo pasiruošimo stovyklos išvengėme ligų. Paskutinėje stovykloje Vytautas slogavo ir tai galėjo pakrypti bet kuria linkme. Žinote, neturėjome ligų visą sezoną, bet kas gali pasakyti, kaip bus rytoj? Sportininkams ir treneriams sunku prognozuoti, bet visi tikimės, kad viskas bus gerai. Šiemet turėjome kur kas ilgesnį pasiruošimą aukštikalnėse ir tai jaučiasi. Sportinė forma du trimestrus taip pat buvo labai gera, bet tuo pačiu susidūrėme su problemomis šaudant“, – problemą įvardijo F. Svobova.
Galimybių sužibėti Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse turi ir M. Fominas. Pirmosiose sezono varžybose – 20 km asmeninėse lenktynėse Estešunde – visaginietis pagerino karjeros rekordą, užimdamas 20 vietą. Nors kituose etapuose sportininkui koją kišo netaiklus šaudymas, greičio statistika rodo ženklų lietuvio progresą: pastaruosius trejus metus mūsiškio trasos įveikimo laikas buvo 3–4 proc. lėtesnis už vidurkį, tačiau šiemet šį statistikos rodiklį jis sumažino iki 1 proc.
„Mes galvojame apie Top-40. Jis tą gali padaryti su nuliais sprinto rungtyje, o su vienu – būti 60-uke. Maksimas kasmet tobulėja, bet ne tokiu greičiu, kokiu norėtumėme. Jis turi didžiulį rezervą technikoje, šaudyme, fizinėse galimybėse, požiūryje – visur. Rezervo yra daug ir norisi, kad jis tobulėtų žymiai greičiau“, – apie ateities rinktinės lyderį atsiliepė F. Svoboda.
Jei V. Stroliai ir M. Fominui užsitikrinti vietą olimpinėse žaidynėse startuosiančioje Lietuvos rinktinėje pavyko dar pirmame šio sezono pasaulio taurės etape, tai K. Dombrovskis ir N. Čigak dėl vietos jose turėjo kovoti iki paskutinės akimirkos. Pastarajam duris atvėrė sėkmingas startas IBU taurės varžybose Arberyje (Vokietija), kuriose jaunasis biatlonininkas užėmė 16 vietą sutrumpintose asmeninėse lenktynėse.
Pasaulio taurės varžybose sportininkas per karjerą dalyvavo 17 kartų, iš kurių didžiąją dalį – estafečių rungtyse. Individualiai sėkmingiausiai N. Čigak pasirodė pernai Pokliukoje, užėmęs 57 vietą. Prieš dvejus metus pasaulio jaunimo čempionate biatlonininkui pavyko iškovoti 10 vietą.
Blankiai olimpinį sezoną pradėjęs K. Dombrovskis sportinę formą gerino kone kiekviename starte. Nemenčinietis puikiai pasirodė ir praėjusią savaitę Norvegijoje vykusiame Europos čempionate, kur užėmė 25 vietą asmeninėse lenktynėse bei 31-ąją, pranokęs net 114 varžovų, sprinte.
Dėl teisės atstovauti Lietuvai 2026-ųjų olimpinėse žaidynėse taip pat kovojo Jokūbas Mačkinė, Darius Dinda bei Tomas Kaukėnas, kuriam iki šiol priklauso aukščiausia lietuvių vieta žaidynėse per nepriklausomos šalies istorija – 13-oji.
„Tikėjausi, kad Nikita pateks į komandą, bet Karolis šiek tiek mane nustebino. Sezono pradžioje Jokūbas buvo žymiai stipresnis, pavyzdžiui, paskutinėse kontrolinėse varžybose Jokūbas rodė beveik tokį patį greitį kaip Vytautas. IBU taurėje jis jaučiasi žymiai geriau, o pasaulio taurės varžybose neparodo to, ką gali. Apibendrinant, besibaigiant pasiruošimui Jokūbas buvo stipresnis už daugelį sportininkų ir tikėjau, kad jis pateks į žaidynes“, – atrankos rezultatu nustebintas liko F. Svobova.
Pasirodymą 25-ose žiemos olimpinėse žaidynėse Lietuvos biatlonininkai pradės sekmadienį 15.05 val., mišrios estafetės rungtimi.