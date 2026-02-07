SportasKitos naujienos

Antrose žiemos žaidynėse – naujas T. Strolios veidas: olimpietis pabrėžė, kas šį kartą bus kitaip Specialiai Lrytas, Italija

2026 m. vasario 7 d. 12:31
Specialiai Lrytas, Italija
Lrytas Premium nariams
Tik lrytas.lt
Olimpinė dvasia dažniausiai neateina triukšmingai – ji susideda pamažu, augant žmonių šurmuliui kaimelyje, grįžtant pažįstamam varžybų ritmui ir sportininkui vis aiškiau suvokiant, kur jis yra.
Daugiau nuotraukų (5)
Tautvydas StroliaslidinėjimasItalija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.