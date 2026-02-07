D. Trumpas sureagavo į švilpimą J. D. Vance'ui per žaidynių atidarymą

Penktadienį J. D. Vance'as buvo nušvilptas „San Siro“ stadione susirinkusios minios, kai su žmona pasirodė didžiajame stadiono ekrane tuo metu, kai JAV rinktinė, vykstant tautų paradui, įžengė į areną. Sportininkai buvo sutikti audringais plojimais.
Žurnalistams lėktuve „Air Force One“ uždavus klausimą apie šį incidentą, D. Trumpas, kaip cituojama, sakė: „Ar tai tiesa? Mane stebina, nes žmonėms jis patinka. Tiesa, jis yra užsienio šalyje. Šioje šalyje jo nenušvilpia.“
Tačiau pernai J. D. Vance'as taip pat ne kartą buvo nušvilptas Vašingtone, pavyzdžiui, kai lankėsi koncerte tuometiniame Kenedžio centre.
J. D. Vance'as į Milaną atvyko ketvirtadienį, stebėjo moterų ledo ritulio rungtynes ir taip pat susitiko su Italijos ministre pirmininke Giorgia Meloni.
Penktadienį keli šimtai studentų žygiavo per Milaną protestuodami prieš JAV Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnų dalyvavimą žaidynėse – jie yra JAV saugumo komandos, saugančios aukšto rango svečius, dalis.
Protestai tęsėsi ir šeštadienį – nepriklausomais vertinimais, juose dalyvavo daugiau nei 3 000 žmonių.
Eitynes lydėjo gausios saugumo pajėgos, o jų kryptis buvo Olimpinis kaimelis, kuriame žaidynių metu gyvena sportininkai.
Demonstrantai nešė plakatus su užrašais „ICE – lauk“ ir „ICE = SS“, lygindami agentūrą su nacistine sukarinta organizacija „Schutzstaffel“.
ICE sulaukė kritikos dėl elgesio su imigrantais Jungtinėse Valstijose – šios tarnybos veiksmai siejami su dviejų JAV piliečių mirtimi.
Penktadienį taip pat buvo girdėti švilpimas Izraelio komandai, o Ukrainos rinktinė buvo sutikta itin šiltai publikos daugiausia iš italų .
Istorinė atidarymo ceremonija
Italijos laikraštis „La Repubblica“ taip pat išskyrė „ovacijas“ Italijos prezidentui Sergio Mattarellai, kuris oficialiai atidarė žaidynes per spalvingą ceremoniją, pabrėžusią turtingą Italijos kultūrą ir gyvenimo būdą.
„La Stampa“ daugiau nei tris valandas trukusį reginį pavadino „klasikiniu, su retro prieskoniu ir elegancijos akcentais, kurie mus visada išgelbsti“.
„Taip mes prisistatome – šiek tiek taip, kaip tikimasi, ir šiek tiek netikėtai: su scenarijaus nepaisančiu žmonių balsu, nusprendžiančiu, kad Tarptautinis olimpinis komitetas gali būti neutralus, bet Italija – ne“, – rašė leidinys.
Prancūzijos spauda, turint omenyje, kad kitos žiemos olimpinės žaidynės Prancūzijoje vyks 2030 m., pabrėžė pirmąją decentralizuotą atidarymo ceremoniją, kurios metu sportininkai dėl logistinių priežasčių taip pat žygiavo Kortinoje, Livinjuje ir Predace, o olimpinės ugnies aukurai buvo uždegti Milane ir Kortinoje.
„Ši istorinė atidarymo ceremonija – pirmoji žiemos olimpinių žaidynių istorijoje, vykusi vienu metu keliose vietose – buvo graži ir visiškai pavykusi“, – rašė „Le Parisien“.
Sporto dienraštis „L’Equipe“ teigė, kad ceremonija „paskelbė naujos olimpinių žaidynių eros pradžią“.
Austrijos „Kronen Zeitung“ kalbėjo apie „mega šou“, Ispanijos „Marca“ – apie „stebuklingą naktį“, o Didžiosios Britanijos „The Sun“ – apie „labai gražią ceremoniją, nors ir gerokai per ilgą“.