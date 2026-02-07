Dvi liepsnos – viena dvasia: Italijoje įspūdingai atidarytos Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės

Unikalia, net keturiose Italijos vietovėse surengta atidarymo ceremonija, prasidėjo 25-osios žiemos olimpinės žaidynės – labiausiai geografiškai išsibarsčiusios istorijoje.
Milano ir Kortinos žaidynių renginiai vyks net 22 tūkst. kvadratinių kilometrų plote.
92 delegacijų atstovai iki vasario 22 d. Veronoje vyksiančio uždarymo varžysis Milane, Bormijuje, Livinjuje, Kortina d‘Ampece arba, sutrumpintai, Kortinoje, Predace, Tezere ir Anterselvoje, taip pat žinomoje ir kaip Antholcas.
Žaidynių atidarymo epicentras buvo legendinis Milano „San Siro“ stadionas, kurio tribūnose šįsyk dėl scenografijos ir technologinių sprendimų leista gyvai stebėti apie 60 tūkst. kviestinių svečių ir bilietus įsigijusių žiūrovų. Vien šiame stadione atidarymo ceremonijoje dalyvavo apie 1200 savanorių ir 500 atlikėjų.
Atidarymo eisenos tuo pat metu vyko ir Livinjuje, Predace bei Kortinoje.
Lietuviai delegacijų parade žengė 51-ieji, tarp Lichtenšteino ir Liuksemburgo. Pirmi tradiciškai pasirodė graikai, o paskutiniai – žaidynių šeimininkai italai. Kaip ir žaidynės, išsibarstę po visas jų vietoves buvo ir delegacijų vėliavnešiai – vieni savo šalies vėliavas nešė Milane, o kiti – Predace, Livinjuje arba Kortinoje.
Mūsų šalies trispalvės nešėjų pareigos buvo patikėtos ledo šokėjams A.Reed ir S.Ambrulevičiui.
„Nešti Lietuvos vėliavą olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje visos delegacijos, visos olimpinės rinktinės vardu mums yra didžiulė garbė. Smagus siurprizas, džiaugiamės, kad gausime tokią garbę“, – atvykęs į Italiją sakė S.Ambrulevičius.
„Labai laiminga esu, tai yra didžiulė garbė, džiaugiuosi, kad turėsime tokią galimybę“, – kalbėdama lietuviškai džiaugsmo neslėpė A.Reed.
Kartu su vėliavnešiais „San Siro“ taku žengė mūsų šalies misijos žaidynėse vadovė Agnė Vanagienė, Lietuvos olimpinis atašė Antonio Meschino ir Lietuvos čiuožimo federacijos generalinė sekretorė Lilija Vanagienė.
Iš prezidentinės tribūnos ceremoniją stebėjo Lietuvos premjerė Inga Ruginienė, o garbės svečių tribūnoje buvo ir LTOK prezidentė, IOC narė Daina Gudzinevičiūtė.
Atidarymo iškilmėse dalyvavo ir dar septyni iš septyniolikos Milano ir Kortinos žaidynėse startuosiančių Lietuvos sportininkų.
Predace žaidynes pasitiko lygumų slidininkai Ieva Dainytė, Eglė Savickaitė, Tautvydas Strolia ir Modestas Vaičiulis, Kortinoje – kalnų slidininkė Neringa Stepanauskaitė ir iš maždaug valandos kelio esančios Anterselvos atvykę biatlonininkai Natalija Kočergina ir Karolis Dombrovskis. Kartu su jais ceremonijos dalimi tapo ir kiti delegacijos nariai.
Dar šeši biatlonininkai – Judita Traubaitė, Sara Urumova, Lidija Žurauskaitė, Vytautas Strolia, Maksimas Fominas ir Nikita Čigakas liko viešbutyje Anterselvoje, kalnų slidininkas Andrejus Drukarovas – Bormijuje, o dailiojo čiuožimo atstovė Meda Variakojytė į Italiją atvyks vėliau.
Septyniolika sportininkų – didžiausia Lietuvos rinktinė žiemos olimpinių žaidynių istorijoje.
Pirmieji sportiniai išbandymai lietuvių laukia sekmadienį. Pirmą įrašą į Lietuvos sporto metraštį Milano ir Kortinos žaidynėse padarys 13.30 val. Lietuvos laiku 20 km skiatlone (10 km klasikiniu stiliumi ir 10 km laisvuoju stiliumi) startuosiantis T.Strolia. 15.05 val. prasidės biatlono mišrių estafečių varžybos, kuriose lenktyniaus ir Lietuvos kvartetas.
Vėliavnešiai A.Reed ir S.Ambrulevičius ant Milano olimpinio ledo žengs vasario 9 dieną 20:20 val. Lietuvos laiku, jų lauks ritminė programa.
Į Italiją po 20 metų sugrįžusių žiemos žaidynių atidarymo ceremonijos, kurią režisavo Marco Balichas, muzikinėje ir kultūrinėje dalyje pynėsi ilgametės kultūros, meno, kulinarijos tradicijos. Skambėjo legendinių Andrea Bocelli, Mariah Carey balsai.
Nusilenkta ir didiems kūrėjams – Leonardo da Vinci, Antonia Canova ir neseniai amžinybėn iškeliavusiam mados genijui Giorgio Armani.
Milano ir Kortinos žaidynės – rekordinės pagal dalyvių skaičių ir lyčių lygybę. Jose dalyvauja 2871 sportininkas (1533 vyrai ir 1338 moterys). Net 47 procentai moterų tarp visų dalyvių – didžiausias šios srities rodiklis istorijoje. Italijoje bus išdalinta 116 komplektų medalių.
Atidarymo iškilmėse dalyvius ir žiūrovus sveikino žaidynių organizacinio komiteto vadovas Giovanni Malagò ir Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentė Kirsty Coventry. O sakralinę frazę, skelbiančią žaidynes atidarytomis, ištarė Italijos prezidentas Sergio Mattarella.
Atidarymo iškilmes vainikavo dar vienas unikalus sprendimas.
2025 m. lapkričio 26 d. Senovės Olimpijoje, Graikijoje, įžiebta olimpinė ugnis, gruodį pasiekė Italiją. Deglas pabuvojo visose 110 šalies provincijų ir visuose 20 regionų. Ugnies estafetė Italijoje truko 63 dienas ir iš viso įveikė daugiau nei 12 000 kilometrų. Deglą pasikeisdami nešė apie 10 000 žmonių, tarp kurių buvo ir įvairių sričių ryškiausių žvaigždžių.
Milane pagrindinį aukurą prie Taikos arkos įžiebė kalnų slidinėjimo legendos Alberto Tomba ir Deborah Compagnoni, o tuo pat metu Kortinoje ugnis įsiplieskė nuo dar vienos kalnų slidininkės Sofia Goggia rankos.
Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai ugnies įžiebimo kulminacija vyko sinchroniškai dviejose skirtingose vietose, nutolusiose viena nuo kitos šimtus kilometrų. Šis momentas buvo skirtas parodyti, kad net ir būdami toli vieni nuo kitų, italai išlieka vieningi.
Kortinoje žiemos olimpinės žaidynės jau buvo organizuotos 1956-aisiais, taip pat Italija žiemos žaidynes rengė ir 2006-aisiais – tada jos vyko Turino mieste.