Pastarosiomis dienomis viename iš didžiausių Italijos miestų vyksta dideli protestai dėl įvairių kai kuriems italams pyktį keliančių dalykų.
Ne išimtimi tapo ir šeštadienis – tūkstančiai protestuotojų užtvindė ne vieną Milano gatvę, vyko didžiulė eisena, kurios metu aidėjo nepasitenkinimo šūksniai.
Mitinge galima buvo pamatyti ir ne vieną Palestinos vėliavą. Daugelis Lrytas kalbintų protestuotojų išreiškė nusivylimą, kad šiose žaidynėse leidžiama dalyvauti Izraelio sportininkams.
„Tai absurdas. Kodėl čia dalyvauja Izraelio sportininkai? Kodėl žaidynėse yra uždrausta dalyvauti rusams, o Izraeliui leidžiama demonstruoti savo vėliavas?“, – klausimus kėlė vienas iš protestuotojų.
Izraelio sportininkai vietinių italų nemalonę turėjo pajusti ir penktadienį vykusios atidarymo ceremonijos metu, kai per vėliavų paradą žygiavę Izraelio sportininkai buvo nušvilpti „San Siro“ stadione.
Apskritai, šeštadienį vykusio didelio protesto metu susirinkę protestuotojai išreiškė nepasitenkinimą dėl daugelio dalykų.
„Dėl šios olimpiados kenkia mūsų kalnai, jūs net nenutuokiate, kiek daug buvo iškirsta medžių. Šios žaidynės yra gėda“, – teigė kita su Lrytas bendravusi Milane nuo pat gimimo gyvenanti protestuotoja.
Ne vieną tūkstantį žmonių apjungusio protesto metu buvo galima išvysti ir radikalių simbolių – pavyzdžiui buvusios Sovietų Sąjungos bei kitos komunistinės simbolikos.
Verta pabrėžti, kad ne visi protestuotojai elgėsi taikiai. Lrytas pavyko užfiksuoti kaip protesto dalyviai plėšė olimpiadai skirtas prie stulpų prikabintas iškabas bei reklamas.
Buvo galima išvysti nemažai plakatų, kuriuose buvo rašoma „No ICE in Milan“ ar „ICE Out“.
Taip aktyvistai pasisakė prieš JAV Imigracijos ir muitinės vykdymo tarnybos (ICE) agentų dislokavimą Italijoje vykstančiose žaidynėse.
ICE sulaukė kritikos dėl to, kaip žiauriai elgiasi su migrantais Jungtinėse Valstijose per JAV prezidento Donaldo Trumpo nurodymu vykdomą represijų kampaniją, kurios metu Mineapolio mieste žuvo du JAV piliečiai.
Protestuotojai taip pat teigė, kad ši olimpiada atėmė pinigus iš Italijos mokyklų ir sveikatos priežiūros.